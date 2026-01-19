사진=임성근 SNS

무려 세 번의 음주운전으로 뭇매를 맞고 있는 '흑백요리사2' 출신 임성근 셰프가 현재 자신을 둘러싼 여론 분위기를 파악하고 있다.앞서 지난 18일 임성근은 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상을 업로드했다. 영상에서 임성근은 5~6년 전부터 술을 조심하기 시작했다면서 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다.이를 시청한 다수의 시청자들은 "이걸 쿨하고 유쾌하다고 하지는 마라", "음주운전 한 번도 문제인데 3번이라고?", "저 얘기를 술병 놓고 자연스럽게 하는 연출이 경악스러움" 등 비판의 목소리를 냈다.임성근의 인스타그램에도 질타가 쏟아졌다. 일부 누리꾼들은 그가 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 최근 출연했음을 인증한 사진에 술을 병 째로 들이켜는 영상을 게재했다. 또 일부 네티즌은 "누릴 거 다 누리고 이제 와서 사과는 유튜브 채널에다가만, 진짜 레전드 기만이다"라고 지적했다. 그러자 임성근은 해당 댓글에 '좋아요' 표시를 누른 후 "죄송합니다"라는 답글을 남겼다.임성근은 영상을 업로드한 후 자신의 유튜브 채널에 사과문을 올렸다. 그는 "음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수"라며 "당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았다. 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 됐다"며 고개를 숙였다.이어 임성근은 "저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다. 과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다"고 밝혔다.한편 임성근은 논란이 된 영상을 통해 음주운전을 스스로 고백하는 이유에 대해 "숨기고 싶지만 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처를 받는다. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다"고 밝혔다. 해당 내용을 업로드해도 되냐는 PD의 말에는 "저는 숨기고 싶지 않다. 언제든지 우리 구독자분들께 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고, 괜히 심려 끼쳐드린 것 같아서 우리 구독자분들께 죄송하기도 하다"고 전했다.그러면서 그는 "어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼서 마음에 있는 것들을 하나씩 털어내고 싶다"며 "바쁘고 힘든 삶을 살다보니 술을 많이 좋아했는데 너그럽게 용서해 주시길 바란다. 문제가 생기지 않도록 앞으로 조심히 살겠다"고 덧붙였다.임성근은 오는 24일 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연할 예정이다. KBS2 예능 '편스토랑' 측은 예정됐던 그의 녹화를 취소하기로 결정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr