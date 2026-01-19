사진=유튜브 채널 '방가네'

그룹 엠블랙 출신 방송인 미르가 부모의 생년월일을 몸에 새기며 남다른 효심을 드러냈다.지난 18일 유튜브 채널 '방가네'에는 '타투 하고 왔는데 엄마가 울어서 촬영 중단'이라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 미르는 모친에게 보여줄 것이 있다며 상의를 탈의했다. 미르의 팔 안쪽에는 부모의 생년월일이 타투로 새겨져 있었다. 미르는 타투를 공개하며 "이 아래에 부모님의 얼굴도 추가로 새길 계획"이라고 밝혔다.이를 확인한 미르의 모친은 아들의 팔을 어루만지며 감격했다. 모친은 "부모를 생각해서 이렇게 타투를 했는데 싫어할 사람이 어디 있겠느냐"며 "내가 세상을 떠나도 아들이 살아있는 동안에는 나를 기억해 주는 것 아니냐. 눈물이 날 것 같다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.모친의 격한 반응에 미르는 "예상치 못한 반응이라 당황스럽고 부끄럽다"며 쑥스러워하는 모습을 보였다.한편 미르는 지난 12월 21일 경기도 성남 모처에서 1세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 부부의 연을 맺은 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr