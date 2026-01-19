'음주운전 3번' 임성근, 학폭 영상도 파묘됐다…전신 문신 사진까지 확산, 이미지 어쩌나 [TEN이슈]

‘흑백요리사2’로 얼굴을 알린 셰프 임성근이 과거 음주운전 사실을 고백하고 자필 사과문을 공개했지만, 그의 과거 논란들까지 다시 도마 위에 오르고 있다.지난 18일 오후 임성근은 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상을 업로드했다.공개된 영상에서 임성근은 5~6년 전부터 술을 조심하기 시작했다면서 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다. 이어 "정신 차리고 안 하는 것"이라며 "형사처벌을 받아서 면허가 취소됐고, 다시 면허를 땄다"고 덧붙였다.이후 시청자 사이에서 논란이 커지자 임성근은 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년 간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”고 밝혔다.그러면서 임성근은 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들께 기만이자 예의가 아니라고 생각했다”며 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과 드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 됐다”고 했다.임성근의 향후 방송 출연 여부에도 이목이 집중되고 있다. 그는 14일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했으며, 23일 웹예능 ‘살롱드립’, 24일 MBC ‘전지적 참견 시점’ 출연이 예정돼 있다. 이와 함께 2월에는 ‘흑백요리사2’ 출연진과 함께 JTBC ‘아는 형님’ 출연이 확정됐고, MBC ‘놀면 뭐하니?’ 측은 촬영 일정에 대해 논의 중이라고 밝혔다.이와 함께 온라인 커뮤니티를 중심으로 임성근의 과거를 둘러싼 각종 의혹과 발언들이 다시 거론되고 있다. 최근 팔과 목, 전신에 이레즈미 스타일의 문신을 한 것으로 보이는 사진들이 빠르게 확산되며 화제를 모았다. 다만 이에 대해 네티즌들은 엇갈린 반응을 보이고 있다.임성근이 학교 폭력 의혹을 직접 해명했던 과거 발언도 다시 언급되고 있다. 그는 유튜브 영상에서 “성격이 와일드하다 보니까 혹시 학폭에 연루된 것 아니냐고 묻는 분들이 계신다”며 “죄송한데 저는 학교를 안 다녀서 학폭이 없다”라고 선을 그었다. 그러면서 “중학교 3학년 때 집을 나와 일하다가 다시 잡혀 왔고, 고등학교는 입학하자마자 또 나왔다. 학폭을 할 시간이 없었다”고 설명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr