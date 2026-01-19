"싱크대서 소변" 김준수, 생활고 고백했다…반지하 단칸방서 48억 펜트하우스로 ('미우새')[종합]

김준수가 힘들었던 어린 시절을 고백했다.지난 18일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에는 가수 겸 뮤지컬배우 김준수가 스페셜 MC로 출연했다.1986년생인 김준수는 불혹의 나이를 맞은 것에 대해 "체력적인 몸의 변화는 못 느끼고 있다"면서도 "제 나이를 얘기하면 주위에서 많이 놀란다. 뮤지컬 할 때 예전에는 형이나 누나밖에 없었는데, 이제는 동생들이 많아졌다"고 말했다.김준수는 현재 내후년까지 스케줄이 꽉 차있다고. 뮤지컬을 하면서 수익이 100배가 올랐다는 게 사실이냐는 말에 김준수는 당황하면서도 "네, 그렇죠"라며 인정했다.이후 김준수가 48억에 매입한 화려한 펜트하우스 집이 공개됐다. 김준수는 집에 대한 애칙이 큰 이유에 대해 "어릴 적 열악한 환경에서 생활했기 때문"이라고 밝혔다.그는 “어렸을 때 생각보다 훨씬 힘들었다”며 영화 ‘기생충’에 등장하는 반지하를 언급했다. 김준수는 “우리 가족도 반지하에서 살았지만, 영화처럼 구조가 갖춰진 집이 아니엇다. 화장실도 없는 단칸방이었다”고 말했다.이어 그는 “화장실이 없어 싱크대에 신문지를 깔고 소변을 봤다. 부엌도 방 안이 아니라 밖으로 나가야 했다”며 “지금 생각하면 집이라기보다 창고에 가까운 공간이었다”고 덧붙였다.이후 성공해서 좋은 집에 살겠다는 목표가 생겼다는 그는 “데뷔 후에도 숙소 생활을 오래 하다 보니, 내 집보다 부모님 집을 먼저 마련해 드리고 싶었다"며 부모님께 집을 선물해드렸다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr