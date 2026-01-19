사진=KBS2

남지현과 문상민이 거센 위협을 목전에 두고 자기 몸을 되찾았다.지난 18일(일) 방송된 KBS 2TV 토·일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 6회에서는 절체절명의 위기 속 홍은조(남지현 분)와 이열(문상민 분)의 뒤바뀌었던 영혼이 제자리로 돌아오는 전개로 다음 이야기에 대한 궁금증을 키웠다. 이에 6회 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 6.9%를 기록했으며 이열이 도승지에게 약재의 정체를 묻는 장면은 분당 최고 7.4%까지 올랐다.가짜 길동을 만들어낸 배후를 쫓아 이열의 몸으로 무덤가를 찾은 홍은조는 그곳에서 자기 몸을 한 이열과 마주하며 충격에 얼어붙었다. 이에 이열은 영혼이 뒤바뀌었을 당시 상황을 살피는 과정에서 길동으로서 쫓기고 있던 홍은조의 처지를 파악했고 그가 이를 숨기고 싶어 한다고 판단해 모른 척하고 있었다고 밝혔다. 또 가짜 길동 사태에 의문을 품은 끝에 홍은조와 같은 이유로 무덤가를 찾게 됐다고 전했다.그렇게 서로에 대한 경계를 푼 두 사람은 배후를 기다리다 손등에 상처를 지닌 수상한 인물을 포착했지만 산짐승들이 출몰하는 곳으로 몸을 숨기는 바람에 끝내 놓치고 말았다. 이후 홍은조와 이열은 누군가 대사간을 죽이기 위해 길동의 이름을 빌려 쓰고 나아가 길동의 죽음까지 꾸며 사건을 종결시키려 했을 가능성에 무게를 뒀다.폭풍 같던 밤이 지나고 아침이 되자 두 사람은 다시 서로의 역할을 대신 수행하기 위해 각자의 자리로 돌아갔다. 홍은조의 몸으로 시댁인 도승지 임사형(최원영 분)의 집에 들어선 이열은 아침부터 무례하게 구는 임승재(도상우 분)에게 족보상 손윗사람임을 친히 알려주며 일침을 날렸다. 또 자신의 앞에서도 보란 듯이 홍은조에게 폭언을 퍼붓던 임재이(홍민기 분)에게도 분명한 경고를 남기며 그의 앞날을 지켜주기 위한 한 수를 뒀다.홍은조 역시 이열을 위해 나섰다. 이열의 몸에 깃든 홍은조는 그를 구제 불통이라 여기며 단단히 화가 나 있던 대비(김정난 분) 앞에서 의녀이자 길동으로서 그동안 곁에서 지켜본 이열의 따뜻하고 배려 깊은 면모를 차근차근 전했다. 홍은조의 진심 어린 설명은 대비의 굳어 있던 마음을 차분히 풀어주며 아들을 다시 바라보게 만드는 계기가 돼 훈훈함을 안겼다.뒤바뀐 몸으로 지내는 동안 서로가 미처 알지 못했던 감정 또한 수면 위로 떠 올랐다. 이열은 홍은조가 혼례 당일 자신이 건넸던 꽃신과 연꽃잎 우산을 곱게 간직해 왔다는 사실을 홍은조의 어머니를 통해 알게 됐고 홍은조도 이열의 호위무사 대추(이승우 분)를 통해 같은 날 자신의 가마가 지나는 길에 모래와 자갈을 깔게 했던 이열의 정성을 알게 됐다.그러나 핑크빛 분위기도 잠시, 두 사람의 몸이 뒤바뀐 여파는 갈등의 불씨로 이어져 위기감을 더했다. 홍은조의 영혼이 깃든 이열이 임사형에게 왕에게 전한 약재의 이름을 묻는 순간이 의심의 단초가 된 것. 이를 의문스럽게 여긴 임사형은 이열을 향한 경계를 본격화했고 자신의 이남 임재이를 의금부로 발령시켜 그의 행적을 샅샅이 살피라 지시했다.이후 방송 말미에는 이열이 자주 드나들던 포도청을 샅샅이 뒤진 임재이가 길동의 그림을 발견하고 군사들과 함께 이열의 앞에 나타나 살인자 길동을 풀어준 혐의로 추포하겠다고 선언해 모두를 놀라게 했다. 같은 시각 길을 걷던 홍은조 역시 정체를 알 수 없는 괴한으로부터 칼끝을 겨누는 위협을 받았다.그리고 그 순간, 두 사람은 갑작스레 각자의 몸으로 돌아오며 6회 엔딩을 맞이했다. 서로를 깊이 이해한 채 제자리로 돌아온 두 사람이 앞으로 어떤 이야기를 써 내려갈지 그다음 이야기가 궁금해지고 있다.앞서 KBS2는 지난해 '독수리 5형제를 부탁해!'를 제외하면 전반적으로 흥행 부진을 겪었다. 이영애가 주연을 맡아 공개 전부터 화제를 모았던 '은수 좋은 날' 역시 3~4%대에 머물며 기대에 미치지 못했다. 반면 올해 첫 드라마로 나선 '은애하는 도적님아'는 꾸준한 상승세를 보이며 분위기 반전에 성공하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr