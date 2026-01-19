사진='미운 우리 새끼' 캡처
K리그 연봉 1위 축구선수 이승우가 '미운 우리 새끼'에서 집 내부를 최초 공개했다.

지난 18일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 이승우의 집과 그의 일상이 공개됐다. 이날 이승우의 어머니 최순영 씨는 스튜디오 녹화에 참여해 아들의 일상을 함께 시청했다.
방송을 통해 최초로 공개된 이승우의 집 내부는 깔끔하게 정돈돼 눈길을 끌었다. 집 안 곳곳에는 자기애가 담긴 다양한 아이템들이 놓여 있었고, 외출을 준비하던 그는 어머니의 전화를 받고 분주히 움직였다.

어머니는 이승우에게 "재활용 쓰레기는 다 버리고 와야 한다", "한 달 이상 집을 비울 거면 버릴 건 다 버려야 한다", "세탁기랑 건조기도 열어두고 와야 한다" 등 걱정 섞인 잔소리를 건넸다. 이에 이승우는 투덜대면서도 어머니의 말대로 하나하나 실천하며 웃음을 자아냈다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

