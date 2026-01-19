사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 진세연이 나이를 1살 올려 활동했던 이유를 공개했다.18일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 진세연과 함께 문경 밥상을 맛봤다.이날 진세연은 "나이를 속이고 데뷔했다"고 고백해 눈길을 끌었다. 1994년 2월 15일생인 그는 "내가 활동할 때는 어린 것보다 성숙한 이미지를 선호하는 분위기였다. 그래서 93년생으로 올렸는데, 나중에 94년생 공개 후 '알고 보니 나이가 어리네'처럼 됐다"고 털어놨다.학교 앞 캐스팅 디렉터에게 여러 번 러브콜을 받았던 진세연은 중3 때 우연히 요구르트 광고를 촬영하며 연예계 길을 걷기 시작했다.진세연은 "고등학생 때 (연기) 데뷔했다. 19살에서 20살 넘어갈 때 TV조선 '대군 - 사랑을 그리다' 촬영을 했는데, 당시 대본에 '키스신 약하게'라고 쓰여 있었다. 해가 넘어가 스무 살이 되니까 '저번보다 더 강렬하게'라고 지문이 적혀 있더라"면서 "내가 이제 어른이 됐구나 깨달았다"고 털어놨다.허영만이 "별명이 '잠원동 윤아'냐"고 묻자, 진세연은 "별명 아니었는데, 인생 첫 인터뷰에서 기자가 실물을 보고 소녀시대 윤아 분위기 난다고 했다. 감사하다고 좋아했는데, 기사에 '내 별명은 잠원동 윤아'라고 났더라. 이렇게 악플이 생기는구나 싶더라. '내가 잠원동 사는데 저런 사람 한 번도 못 봄' 같은 악플이 있었는데, 내가 얘기한 건 아니었다"고 억울함을 토로했다.한편, 진세연은 오는 31일 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에서 박기웅과 호흡을 맞춘다. '각시탈' 이후 14년 만의 재회에 그는 "전에는 맨날 뺨 맞고, 쫓아와서 가두려고 했는데, 이번에는 사랑하게 됐다"고 밝혀 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr