가수 임영웅이 말없이 웃으며 팬들과 마음을 나눈 순간이 짧은 영상 속에 고스란히 담겼다.17일 임영웅의 채널 '임영웅'에는 콘서트 현장을 담은 숏츠 영상이 공개됐다. 영상은 'M HERO TOUR 2' 서울 공연 장면을 생생히 담아내 눈길을 끌었다.공개된 영상 속 임영웅은 은빛 스팽글 재킷을 입고 세련된 무대 매너를 보였다. 무대 화면에는 '영웅 노래자랑'이라는 자막이 띄워졌고, 팬들이 한목소리로 노래하자 임영웅은 그는 잠시 마이크를 내리고, 관객을 바라보며 조용히 미소를 지어 훈훈함을 자아넀다.이어 임영웅은 마이크를 다시 잡고 "소름 돋았다. 오늘따라 너무 잘하신다. 처음에 '안 돼요'라고 하셨는데 잘 한다"며 팬들의 실력을 칭찬했다. '날 위해 슬퍼 말아요' 라는 가사가 흐르는 가운데, 객석의 응원봉 불빛과 팬들의 목소리는 공연장을 하나의 장면으로 완성시켰다.한편, 18일까지 고척스카이돔에서 임영웅의 2026 전국투어 콘서트 'IM HERO' 서울 콘서트가 개최된다. 임영웅은 부산에서도 콘서트를 열며 뜨거운 열기를 이어간다. 임영웅의 'IM HERO'부산 콘서트는 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 계속된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr