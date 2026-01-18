이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’ 캡처

'흑백요리사2' 임성근 셰프가 과거 세 차례 음주 운전을 한 사실을 직접 고백했다.임성근은 18일 자신의 채널 '임성근 임짱TV'엔 "음식 그리고 음주"라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 임성근은 술과 관련된 이야기를 나누던 중 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다"며 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "10년에 걸쳐 세 번 정도 음주 운전을 했다"고 말했다.임성근은 당시 상황에 대해 "술을 마시면 차에서 자는 습관이 있었는데, 경찰에 단속됐다"며 "시동을 끄고 앉아 있어야 한다는 사실을 몰랐다"고 털어놨다. 이어 "가장 최근 적발된 건 5~6년 전"이라고 구체적으로 밝혔다.그는 음주 운전으로 인해 형사 처벌을 받았고, 결국 운전면허가 취소됐다고도 전했다. 임성근은 "면허가 취소돼 다시 취득했다"며 "숨기고 싶었던 마음도 있었지만, 나중에 알게 되면 사람들한테 더 상처를 줄 것 같았다"고 털어놨다.이어 "면피하고 싶지 않다. 숨겨서 될 일도 아니고, 심려 끼쳐 드려서 죄송하다"며 "갑자기 많은 사랑을 받으니까 부담이 됐다. 하나씩 털어내고 싶고, 일이 힘드니까 술을 많이 좋아했었는데 용서해 주시면 좋겠고, 문제가 생기지 않도록 더 조심하며 살겠다"고 밝혔다.임성근 셰프는 최근 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 출연하며 큰 인기를 얻고 있다. 유튜브 구독자 수는 100만 명 돌파를 앞두고 있으며, 각종 방송과 콘텐츠에서 활발한 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr