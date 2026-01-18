이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

개그맨 지상렬이 16세 연하 연인 신보람과의 연애와 결혼 계획을 솔직하게 밝혔다.17일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 지상렬의 일상이 공개됐다. 이날 그는 30년 지기 선배 최양락을 집으로 초대해 결혼과 신혼집 고민을 털어놓았다.지상렬은 "형님 같으면 딸이 16년 차이 나는 사위와 결혼하겠다고 하면 어떻게 하시겠냐"고 묻자, 최양락은 "자기가 좋다는데"며 쿨하게 답했다. 이어 최양락은 "내 딸은 동갑내기랑 결혼했다"며, "사위가 박사다. 사위가 미국 유명 대학 공학박사 1등"이다"고 사위 자랑까지 곁들여 웃음을 자아냈다.이어 자연스럽게 대화는 결혼 준비로 흘러갔다. 그는 지상렬은 신혼집을 인천에 마련할지, 서울에 둘지 고민을 털어놨고, 최양락은 "네 나이가 환갑이다. 손자 볼 나이에 뭘 더 따지냐. 맞춰 줘야 한다"며 현실적인 조언을 했다.이날 방송에는 연인 신보람도 지상렬의 집에 등장해 핑크빛 분위기를 더했다. 두 사람은 서로애칭을 '자기야'라고 부른다고 공개했고, 신보람은 "사귀기 전 아무 날도 아닌데 에르메스 목걸이를 선물해 줬다. 그것도 어머니 것까지 챙겨줬다"고 말해 눈길을 끌었다. 이에 지상렬은 "보람 씨 것만 사나. 어머니가 계시는데 당연히 챙겨야지"며 담담하게 답했다.다만 신보람은 16살 연상인 예비 신랑의 나이에 대해서도 고민을 털어놨다. 그는 "어머니가 하루에도 열두 번씩 마음이 바뀌신다. 나이 차이가 크다 보니 걱정이 많으시다"고 얘기하면서도 "직접 오빠를 보신 뒤에는 생각보다 훤칠하고 키도 크다며 괜찮아하셨다"고 상견례를 했다고 전하며 결혼에 대한 기대감을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr