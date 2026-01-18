사진 = 김성운 셰프 인스타그램

사진 = 김성운 셰프 인스타그램

사진 = 김성운 셰프 인스타그램

사진 = 김성운 셰프 인스타그램

'흑백요리사2'에 출연한 김성운 셰프가 우승자 최강록 셰프와 함께 찍은 사진을 공개했다.최근 김성운 셰프는 자신의 인스타그램에 "최강록 셰프 '흑백요리사2' 우승 진심으로 축하해유 ^^* 처음 흑백요리사 경연에서 만나 서로를 알아가던 시간부터 같은 팀으로 1박 2일 밤새 메뉴 짜고 시장 보며 즐거웠던 기억이 생생합니다. 역시 말띠 친구라 통하는 게 있나봅니다."라며 "서로 응원하며 함께했던 그 시간들이 이렇게 빛나는 결과로 이어져 너무 자랑스럽습니다. 앞으로도 승승장구하시길 항상 응원할게유 ! 친구야 수고했유^^*"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 김성운 셰프는 최강록 셰프와 함께 카메라를 바라보고 있다. 다른 사진에도 김성운과 최강록의 다양한 순간이 담겼다. 캐주얼한 복장으로 나란히 선 투샷에서는 편안한 미소와 오래된 동료 같은 분위기가 전해진다.이어진 주방 컷에서는 흰 조리복 차림으로 조리대 앞에 선 모습이 포착되며, 재료를 손질하고 조리 과정을 점검하는 진지한 표정이 눈길을 끈다. 작업대에 기대어 의견을 나누는 장면, 심사 대기 중 차분히 서 있는 모습까지 이어지며 경연의 긴장감과 팀워크가 자연스럽게 드러난다.이를 본 팬들은 "두분 결이 같아 보여 좋더라구요" "늘 응원합니다" "부끄럼 많은 조림핑에게 든든한 친구가 생긴거같아 좋아요" "화이팅" "내 마음속 1등이였어요" "제일 먹어보고 싶은 요리였어요" 등의 반응을 보였다.김성운 셰프와 최강록 셰프는 '흑백요리사2'에서 '흑백팀전'과 '1대1사생전'에서 함께 한 바 있다. 당시 두 사람은 '흑백팀전'에서 함께 요리를 하다가 '1대1사생전'에서는 서로 대결을 맞붙게 돼 흥미를 끌었다. 대결 결과 최강록 셰프가 TOP8에 오르게 됐고 이후 우승까지 하게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr