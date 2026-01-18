사진 = 이유미 인스타그램

키 162에 몸무게 42kg으로 알려진 배우 이유미가 종이인형다운 비주얼을 자랑했다.최근 이유미는 자신의 인스타그램에 하트와 나비 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이유미는 줄무늬 티셔츠를 입고 자연스러운 표정으로 카메라를 응시한 셀카에서는 긴 머리가 한쪽으로 흐르며 꾸밈없는 매력을 강조했다.또 다른 컷에서는 강가를 배경으로 촬영 장비 앞에 선 옆모습이 담겼고 차분한 표정과 정돈된 헤어, 부드러운 톤의 의상이 어우러지며 촬영 현장의 긴장감이 전해진다.붉은 니트를 입고 손으로 얼굴을 받친 사진에서는 환한 미소와 또렷한 눈빛이 돋보이고, 비니와 두툼한 아우터를 매치한 셀카에서는 겨울 분위기 속에서도 반짝이는 피부 표현과 긴 웨이브 헤어가 시선을 끈다. 실내 배경에 놓인 소품들과 조명, 현장감 있는 구도가 더해지며 일상과 작업 사이를 오가는 순간들이 자연스럽게 연결된다.이를 본 팬들은 "언니 정말 예쁘세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "미스 코리아 아니세요" "앞으로도 계속 팬일 거에요" "긴머리에 초롱 거리는 모습 정말 이뻐요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이유미는 넷플릭스 'Mr.플랑크톤' 관련 인터뷰에서 "평소엔 종이 인형이다"며 "운동을 즐겨하지도 않고 바람 불면 날아가는 스타일"이라고 밝힌 바 있다.'Mr. 플랑크톤'은 실수로 잘못 태어난 남자 해조(우도환)가 친아버지의 정체라도 알고 죽자는 마음으로 시작한 여행길에 세상에서 가장 불행한 여자 조재미가 강제 동행하면서 벌어지는 이야기다.한편 이유미는 노상현과 그룹 세븐틴 유닛 도겸X승관을 지원사격한다. 도겸X승관 미니 1집 타이틀곡 'Blue'(블루)의 시네마 버전 뮤직비디오에 이유미, 노상현이 출연하게 된 것이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr