사진 = 황보 인스타그램

가수 황보가 아찔한 미모를 자랑했다.최근 황보는 자신의 인스타그램에 "adiós 2025"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진에는 화이트 큐브 전시관에서 블랙 톱과 데님 팬츠를 매치한 황보의 뒷모습이 먼저 담겼다. 벽면의 컬러 작품과 대비되는 실루엣이 시선을 끌고 자연스럽게 흘러내린 헤어와 어깨 라인이 공간의 긴장감을 살린다. 이어진 컷에서는 레드 캡과 선글라스, 화이트 티셔츠로 캐주얼한 무드를 완성한 채 아이스 음료를 즐기는 장면이 포착됐다.또 다른 사진에서는 거울 셀카를 통해 블랙 톤 스타일링과 롱 헤어의 질감을 강조하며 담백한 존재감을 드러냈다. 마지막 장면에서는 높은 곳에서 내려다본 도시 풍경을 배경으로 식탁에 앉아 사색에 잠긴 순간이 담겼다. 유리잔과 야경, 저녁 하늘의 색감이 겹치며 한 해를 정리하는 여운을 남긴다.이를 본 팬들은 "이쁘고 멋진건 언니" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "예쁨 뿜뿜" "늘 좋은 일만 가득하길" 등의 반응을 전했다.1980년생인 황보는 2000년 그룹 샤크라로 데뷔 후 많은 사랑을 받았다. 또 황보는 지난 9월 종영한 '오래된 만남 추구'에 출연했으며 최근에는 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr