사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

방탄소년단(BTS) RM이 완전체 활동을 앞두고 일상을 공개했다.BTS RM이 자연과 일상, 연습 현장을 오가는 장면으로 묵직한 존재감을 드러냈다. 넓은 풍경과 절제된 공간 속에서 포착된 사진들은 순간의 분위기만으로도 시선을 붙잡았다. RM은 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 올렸다.사진에서 RM은 탁 트인 산 정상의 바위 위에 서서 두 팔을 크게 벌린 채 도시 전경을 내려다보고 있다. 맑은 하늘과 능선이 겹겹이 이어진 배경 속에서 블랙 패딩과 어두운 팬츠 차림이 대비를 이루며 자유로운 기운을 전했다.또 다른 컷에서는 엘리베이터 거울 앞에서 짧은 헤어와 안경을 착용한 채 담담한 표정으로 셀카를 남겼고 체크 패턴과 블랙 톤 스타일링이 차분한 무드를 더했다. 이어진 사진에서는 넓은 연습실 공간에서 거울을 향해 선 모습이 담겼다.나무 바닥과 조명이 어우러진 공간, 주변에 앉아 있는 스태프들의 모습이 현장의 공기를 그대로 전하며 집중된 분위기를 보여준다. 흑백 톤의 컷에서는 후드 차림으로 테이블에 앉아 커피잔을 바라보는 장면이 담기며 사색적인 순간을 완성했다.한편 RM이 속한 BTS은 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'을 발표했다. 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 3월 20일 발매되는 정규 5집 제목이 이와 같다고 밝혔다. RM은 위버스 라이브 방송에서 "한국을 상징하는 것을 넣으면 좋겠다 하다가 아리랑이라는 키워드를 불러왔다"며 "오랜만에 앨범을 내면서 그동안 겪은 희로애락을 잘 묶을 수 있겠다 싶었다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr