사진제공=SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'

가수 박군이 아내인 방송인 한영과의 이혼설 및 각종 루머에 대해 직접 입장을 밝힌다.18일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 충청북도 모처의 시골 마을에서 홀로 생활 중인 박군의 근황이 전파를 탄다.이날 방송에서 박군은 서울 신혼집을 떠나 시골의 한 텐트에서 숙식을 해결하는 모습을 보였다. 침낭에서 잠을 청하는 그의 돌발 행동에 스튜디오 출연진은 술렁였으며, 모벤져스 패널들 또한 "나도 이혼했다는 이야기를 들었다", "진짜냐"라며 우려를 표했다.박군의 거처에는 과거 그의 프러포즈를 도왔던 방송인 이상민과 임원희가 방문했다. 두 사람은 박군의 생활 환경을 확인하고 걱정스러운 기색을 내비쳤다. 박군은 시골행을 택한 이유에 대해 "잡념이 많다"고 답하며 복잡한 심경을 드러냈다.특히 박군은 이날 방송을 통해 항간에 떠도는 이혼설에 대해 처음으로 입을 열 예정이다. 그는 '잠적설', '세 집 살림설', '스킨십 리스설' 등 부부를 둘러싼 각종 의혹의 내막을 낱낱이 공개한다.2세 계획에 대한 고충도 털어놓는다. 박군은 "아이 때문에 2년 가까이 병원에 다녔다"며 난임 극복을 위한 노력을 고백했다. 이와 함께 아내 한영은 "사실 박군에게 절대 공개 못 하는 것이 있다"는 발언을 남겨 궁금증을 증폭시켰다.박군·한영 부부를 둘러싼 소문의 진실은 18일 오후 9시 방송을 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr