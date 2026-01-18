사진=MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’

국내 유일의 포뮬러3(F3) 드라이버인 카레이서 신우현이 방송을 통해 레이싱 세계의 천문학적인 비용과 냉혹한 현실을 공개했다.지난 17일 방영된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 신우현과 그의 매니저이자 모친인 정윤이 씨가 동반 출연해 F3 무대에 도전 중인 일상을 전했다.이날 신우현은 레이서들의 수입 구조에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "사실 돈을 받고 레이스를 하는 단계는 F1(포뮬러1)이 거의 유일하다"며 "F3나 F2는 상금이 있긴 하지만 많아야 200만~300만원 수준"이라고 설명했다. 이어 "대회 한 번 출전할 때 드는 비용이 경차 한 대 값 정도"라며 수익보다는 투자가 필수적인 단계임을 시사했다.엄격한 규정과 벌금 체계도 언급됐다. 신우현은 "모든 팀 라디오가 중계되기 때문에 욕설 한 번에 수천만원에서 많게는 억대 벌금이 부과되기도 한다"고 밝혔다. 지각 역시 즉각적인 벌금 사유가 된다는 설명에 진행자 전현무는 "버는 것보다 나가는 돈이 훨씬 많은 구조"라며 놀라움을 표했다.이와 함께 '재벌가 출신'이라는 배경에 대한 가족의 입장도 전해졌다. 매니저 정 씨는 "신우현이 지난 4년 사이 많은 성장을 이뤘다"면서도 "일부에서는 부모의 집안 배경 덕분에 쉽게 여기까지 온 것 아니냐는 시선이 있다는 것도 잘 알고 있다"고 운을 뗐다.이어 정 씨는 "운이 좋게 부모의 도움을 받아 이 자리에 설 수 있었던 것도 사실"이라고 인정하면서도 "그 과정에서 본인이 피나는 노력을 해왔다는 점만큼은 알아봐 주셨으면 한다"고 당부했다.한편 2004년생인 신우현은 범현대가 4세로 알려져 있다. 현재 그는 F1 진출을 위한 필수 관문이자 드라이버의 순수 기량과 운영 능력을 겨루는 F3 무대에서 활약 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr