코미디언 김지민이 층간소음 문제로 이웃에게 항의했다가 도리어 지적을 받은 경험을 털어놨다.김지민은 17일 방송된 SBS Plus 예능 프로그램 '이호선의 사이다'에 출연해 '일상 생활을 망치는 이웃 빌런'을 주제로 대화를 나눴다.이날 김지민은 자신이 직접 겪은 층간소음 피해 사례를 공개했다. 그는 "예전 살던 집에서 새벽 1~2시에 '덜덜덜'하는 소리가 들렸다. 정말 주기적으로 천장에서 들려 미칠 것 같았다"며 "30~40분이 계속되길래 참으려고 하다가 정말 못 참겠어서, 위로 올라가 문을 두드렸다"고 당시 상황을 설명했다.김지민에 따르면 당시 윗집 거주자는 늦은 귀가 후 가전제품을 사용한 것이라고 해명했다. 김지민은 "(집주인에게) '지금 기계 돌리시냐. 너무 시끄러워서 미치겠다'라고 했더니, '스타일러가 늦게 들어와서 돌리고 있는데, 다리가 안 맞아서 소리가 난 것'이라고 하더라"라며 "그러면서 죄송하다고 사과했다"고 전했다.그러나 상황은 다음 날 반전됐다. 김지민은 "다음날 경비실에서 연락이 왔다. '직접 위로 가서 이야기 하면 안 된다'라고 하더라"라며 "알고 보니 윗집에서 항의를 한 것"이라고 밝혔다.이어 "(이웃집이) '왜 이렇게 경우 없냐'라고 했다더라. 근데 분명 나한테 사과까지 했다"면서 "진짜 배신감을 느꼈다"고 토로했다. 앞에서는 사과를 건네고 뒤에서는 관리실을 통해 역민원을 넣은 이웃의 이중적인 태도를 지적한 것이다.김지민은 "누구나 다 잘못은 할 수 있다. 하지만 그게 잘못된 걸 인지하고 사과하는 사람이 됐으면 좋겠다"고 강조했다. 끝으로 그는 "저도 윗층 때문에 피해를 봤지만, 저 또한 아래층에게 피해를 줬을 수도 있다"며 "모두 상식적인 세상에서, 상식적인 사람들과 함께 살 수 있기를 바란다"는 소신을 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr