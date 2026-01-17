사진=텐아시아DB

‘살림남’ 지상렬이 연인 신보람과 교제 전, 신보람과 그녀의 어머니에게 명품 목걸이를 선물한 것으로 밝혀졌다. 두 사람이 진지한 만남을 이어가는 것으로 알려진 가운데, 결혼에 골인할 수 있을지 주목된다.17일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 16세 연하 쇼호스트 신보람과의 공개 연애 이후 사랑을 지키기 위한 변화에 나선 지상렬의 근황이 그려졌다.지상렬은 연애, 외모 관리와 인생 전반에 대한 조언을 얻기 위해 코미디계 선배 최양락을 집으로 초대했다.대화가 무르익자 지상렬은 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 털어놓았다. 그는 신혼집 위치와 16세 나이 차이 등 현실적인 고민을 털어놓는다. 지상렬은 “만약 딸이 자신보다 16세 연상인 사람과 결혼하겠다고 한다면 어떨 것 같냐”고도 물으며 진지한 마음을 내비쳤다. 이에 최양락은 “본인이 좋다는데 나이 차이가 문제겠느냐”면서도 “근데 다행히 내 딸은 작년에 동갑과 결혼했다”라며 특유의 충청도식 화법으로 웃음을 자아냈다.