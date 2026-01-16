사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y'가 관객들을 대상으로 24K 순금을 증정하는 이벤트를 개최한다. 금 한 돈에 82만원이 넘으며 금값이 치솟는 가운데, 순금 증정 이벤트가 관객들에게 또 다른 재미를 선사할 예정이다.오는 21일 개봉하는 한소희, 전종서 주연의 '프로젝트 Y'가 특별한 이벤트로 눈길을 끌고 있다. '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 화려한 배우 캐스팅 라인업과 황금빛 케미로 기대를 모으는 작품이다.개봉을 앞두고 팀 프와의 무대인사부터 그레이(GRAY) 음악감독과 함께하는 GV까지 다양한 이벤트로 관객과의 소통을 예고한 '프로젝트 Y'는 메가박스와 함께 파격적인 순금 증정 이벤트 '황금 타이틀 미션'을 진행한다. 이번 이벤트는 '프로젝트 Y' 속 인물들이 얽히게 되는 계기인 '금괴'에서 착안한 것으로, 개봉주부터 개봉 3주 차까지 매주 주어지는 새로운 미션을 클리어 하는 관람객을 대상으로 한다. 개봉 첫째 주인 1월 21일부터 2월 1일까지는 '프로젝트 Y' 를 관람한 N차 관람 관객에게 24K순금을 증정할 예정으로, 폭발적인 관심이 예상된다. 메가박스 순금 증정 이벤트 '황금 타이틀 미션'에 관한 자세한 내용은 메가박스 홈페이지 및 모바일앱의 이벤트란과 플러스엠 엔터테인먼트 공식 SNS에 순차적으로 공개될 예정이다.'프로젝트 Y'는 오는 21일부터 극장에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr