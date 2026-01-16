사진=유튜브 '그냥 이미주'

러블리즈 출신 이미주가 연기 도전 중 눈물을 보였다.16일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '잠수 탄 애인이 돌아왔다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 첫 연기 수업에 도전했다. 그는 "올해 목표가 '안 해 본 것 해보기'다. 전에 연기를 콩트로 한 번 해봤다. 사실 연기를 하고 싶었는데 기회가 없었다. 가능성을 시험해 보려고 한다"고 밝혔다.이미주는 배우 겸 액팅 코치 이용직을 만나 "연습생 때 인피니트 '라스트 로미오' 여주인공을 했다. 나 데뷔로 연기로 했네, 연습생 때, 나 배우 출신이네"라며 들뜬 모습을 보였다."해보고 싶은 역할" 질문에 이미주는 "살인자 역할, 사극에서 화살 맞고 죽는 역할을 해보고 싶다"고 밝혔다."그러기에는 얼굴이 고급 인력"이라는 칭찬에 이미주는 "러블리즈 활동하던 어릴 때는 아이라인을 관자놀이까지 그렸는데, 나이 먹으면서 화장을 줄였다. 그러면서 얼굴이 좋아진 것 같다"고 이야기했다. 이용직은 "배우 얼굴이 있다. 나이 먹어서 생겼다"고 평가했다.이용직은 "연기는 배우는 게 아니라 본인이 가진 거 끄집어내 주는 거"라고 설명했다. 본격적인 연기 연습이 시작되자 이미주는 과한 표현을 했고, 그는 "개그치지 말고 진지하게 해보라"고 따끔하게 일침했다.'경도를 기다리며' 대본 리딩 중 이미주는 인물 관계 이해도는 떨어졌지만, 잠수 이별 후 재회한 연인을 막히지 않고 연기했다. 즉흥 연기를 주문하자 이미주는 눈물까지 흘리며 감정 몰입한 뒤 "나 왜 울어 미쳤나봐"라고 털어놔 눈길을 끌었다.이용직은 이미주의 연기 의외성에 감탄하며 "예능에서 볼 때는 한없이 가벼운 친구인 줄 알았는데, 하나의 다이아몬드 광산 같다. 숨겨진 것이 있을 것 같다. 나도 키워보고 싶다"고 밝혔다.첫 연기 수업 후 이미주는 "연기가 재미있다"면서 '대본 이해력'에 대해서는 "나는 잘해 보려고 했는데, 남자친구가 태도 돌변하니까 서럽더라. 선생님이 해석 시간을 안 줬다. 몇 시간 필요하다"고 토로해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr