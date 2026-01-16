사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

사진=슈 유튜브

S.E.S. 출신 슈가 남편 임효성과 화해의 뜻을 내비쳤다.16일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '화장품 용기 사러 광저우 간 슈｜중국에서 왜 S.E.S. 메들리를?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 슈는 화장품 브랜드를 준비하며 중국 광저우로 떠났다. 그는 "지금 큰 프로젝트 3개 준비 중이다. 일단 수출 목적의 화장품 브랜드 만들고 연구하고 있다. 시중에 없는 콘셉트 찾기 위해 중국 화장품 용기 시장에 간다"고 밝혔다.중국 용기 백화점을 돌아본 슈는 "이렇게 하나하나 보고 만들어 내는 거에 희열을 느낀다"면서 "전 세계 화장품 케이스가 여기 다 있다. 뿌듯한 하루였다"고 만족감을 드러냈다.지인들과 식사 후 슈는 얼굴이 벌게진 채로 등장해 "술 취했는데, 이해해달라"며 음주 촬영 중임을 알렸다.현지 통역사가 노래방에서 'S.E.S. 메들리'를 요청하자, 슈는 "중국까지 와서 S.E.S. 메들리를 불러야 해? 여기까지 와서 춤을 춰야 해? 나 진짜 내 노래 부르고 싶지 않은데"라면서도 마이크를 들었다.'Dreams come true' 열창 중 자막에는 '슈의 마음의 소리를 담아 개사'라는 내용으로 "사실은 임효성과 싸워서 두 달째 연락이 안 돼. 다시 연락해 볼까, 이번에는 받지 않을까. 댓글창에 알려줘, 효성이랑 화해하는 법"이라며 남편 임효성과 냉전 중 화해하고 싶다는 속내를 내비쳤다.한편, 슈는 최근 유튜브를 통해 "남편 임효성이 날 차단했다. 집안일로 다퉜는데, 차단했길래 나는 집 비밀번호를 바꿨다"면서 불화 사실을 고백했다. 슈는 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의로 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받은바. 임효성은 슈의 불법 도박으로 생긴 2억 8000만원 빚을 대신 갚아준 것으로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr