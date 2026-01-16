사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
S.E.S. 출신 슈가 남편 임효성과 화해의 뜻을 내비쳤다.

16일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '화장품 용기 사러 광저우 간 슈｜중국에서 왜 S.E.S. 메들리를?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 슈는 화장품 브랜드를 준비하며 중국 광저우로 떠났다. 그는 "지금 큰 프로젝트 3개 준비 중이다. 일단 수출 목적의 화장품 브랜드 만들고 연구하고 있다. 시중에 없는 콘셉트 찾기 위해 중국 화장품 용기 시장에 간다"고 밝혔다.
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
중국 용기 백화점을 돌아본 슈는 "이렇게 하나하나 보고 만들어 내는 거에 희열을 느낀다"면서 "전 세계 화장품 케이스가 여기 다 있다. 뿌듯한 하루였다"고 만족감을 드러냈다.

지인들과 식사 후 슈는 얼굴이 벌게진 채로 등장해 "술 취했는데, 이해해달라"며 음주 촬영 중임을 알렸다.

현지 통역사가 노래방에서 'S.E.S. 메들리'를 요청하자, 슈는 "중국까지 와서 S.E.S. 메들리를 불러야 해? 여기까지 와서 춤을 춰야 해? 나 진짜 내 노래 부르고 싶지 않은데"라면서도 마이크를 들었다.
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
사진=슈 유튜브
'Dreams come true' 열창 중 자막에는 '슈의 마음의 소리를 담아 개사'라는 내용으로 "사실은 임효성과 싸워서 두 달째 연락이 안 돼. 다시 연락해 볼까, 이번에는 받지 않을까. 댓글창에 알려줘, 효성이랑 화해하는 법"이라며 남편 임효성과 냉전 중 화해하고 싶다는 속내를 내비쳤다.

한편, 슈는 최근 유튜브를 통해 "남편 임효성이 날 차단했다. 집안일로 다퉜는데, 차단했길래 나는 집 비밀번호를 바꿨다"면서 불화 사실을 고백했다. 슈는 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의로 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받은바. 임효성은 슈의 불법 도박으로 생긴 2억 8000만원 빚을 대신 갚아준 것으로 알려져 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지