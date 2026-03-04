/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=넷플릭스

배우 손숙의 외손녀로 알려진 하예린이 극 중 수위 높은 노출신에 대해 소신을 밝혔다.4일 서울시 중구 커뮤니티 하우스 마실에서 넷플릭스 시리즈 '브리저튼 4' 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 하예린이 참여해 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '브리저튼' 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'에서 활약하며 주목받은 한국계 배우 하예린이 소피 역을 맡아 큰 화제를 모았다.이날 하예린은 '브리저튼'에 출연하며 수위 있는 노출 장면을 소화한 것에 대해서도 솔직한 생각을 전했다. '브리저튼'은 화려한 로맨스와 과감한 애정 장면으로 잘 알려진 작품으로, 시즌마다 주요 커플의 관계를 중심으로 밀도 높은 로맨스 장면이 등장하는 것이 특징이다.하예린은 극 중 베네딕트와의 관계가 깊어지는 과정에서 욕조 장면 등 비교적 수위가 높은 장면을 촬영했다. 그는 "부담이나 고민이 엄청 많았다"며 "할리우드나 다른 산업도 그렇지만 사회와 미디어 속에서 여성의 몸을 바라보는 시선이 존재한다고 느꼈다"고 말했다.이어 "많은 사람들이 화면에 비춰진 여성의 몸에 대해 판단하거나 비판해도 되는 권리를 가지고 있다고 생각하는 분위기가 있는 것 같다"며 "그런 생각 때문에 촬영 전에 두려움과 부담이 있었다"고 털어놨다.특히 한국에서 자라며 체감했던 미의 기준도 영향을 미쳤다고 했다. 그는 "어느 사회든 그렇지만 한국은 서구권에 비해 미의 기준이 더 엄격한 부분이 있다고 느꼈다"며 "한국에서 보낸 시간 동안 저 역시 제 몸을 바라보는 시선이 어느 한 방향으로 흘러갔던 것 같다"고 말했다.그러면서 하예린은 촬영 현장에서의 전문적인 시스템이 큰 도움이 됐다고 강조했다. 하예린은 "현장에서 인티머시 코디네이터와 함께 작업할 수 있었는데 업계에서 꼭 필요한 역할이라고 생각한다"며 "수위가 있는 장면을 촬영할 때 배우와 스태프 모두가 안전하다고 느낄 수 있도록 돕는 중요한 역할"이라고 설명했다.또 "장면을 함께 설계해 주고 현장에 있는 모든 배우와 스태프가 편안하고 안전하게 느낄 수 있도록 최선을 다해줬다"며 "이런 환경이 갖춰져야 배우도 자신이 할 수 있는 최상의 퍼포먼스를 낼 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr