'나는 SOOLO' 28기 영철이 결혼을 앞두고 예비 신부 영자를 위한 선물을 공개했다.16일 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에는 "[촌장전] 28기 영철이 영자에게 주는 결혼 전 마지막 선물은?"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영철과 영자는 돌싱, 장거리, 유자녀라는 현실적인 조건을 넘어 결혼을 결정하게 된 과정과 현재의 근황을 전했다. 두 사람은 계류유산이라는 아픔을 겪은 뒤 다시 결혼 준비에 나섰다고 밝혔다.이날 제작진은 결혼을 앞두고도 반지를 끼지 않은 영자의 손에 관심을 보였고, 이에 영자는 "피아노를 치다 보니 반지를 원래 안 낀다"고 답했다, 영철 역시 "프로포즈 선물은 안 했다. 원하는 걸 사주겠다고 했다"고 설명했다.그러던 중 영철은 "'나는 SOLO' 출연료 전액을 영자에게 다 줬다"고 말했다. 이에 영자는 "맞다. 저 다 줬다. 출연료 2배 받았다"며 웃었다. 영철은 영자에게 출연료를 전부 준 이유에 대해 "내 여자 찾으러 갔는데 돈까지 받는 게 맞나 싶었다. 나는 이거 안 받아도 되니까 영자를 위해서 주자 생각하고 줬다"고 고백했다.또한 영철은 영자를 위한 외제차도 선물해 눈길을 끌었다. 그는 "어떻게든 집을 하려고 했는데 영자 님이 극구 말렸다. 그 마음이 너무 고마워서 그거 대신에 그러면 '차를 사 줄까' 그랬더니 '그건 좋을 것 같아' 그러더라"고 말했다.한편, SBS Plus, ENA '나는 솔로' 돌싱특집으로 꾸며진 28기에 출연해 최종 커플로 발전한 영철과 영자는 현재 결혼을 준비 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr