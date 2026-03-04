사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 30기 에겐남 영철과 테토녀 정숙이 온탕과 냉탕을 오가는 데이트를 한다.4일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 로맨스만큼 뜨거운 숯가마 찜질방에서 데이트를 즐기는 영철-정숙의 모습이 공개된다.이날 영철은 정숙의 직진으로 마침내 단둘만의 데이트를 한다. 이를 앞두고 그는 아침부터 깔끔하게 차량을 정리하는 등 정성을 쏟지만, 정작 숯가마 찜질방에 도착해서는 "차에 휴대전화를 놓고 왔다"며 안절부절못한다. 정숙은 "괜찮다. 제가 (찜질방 비용을) 내겠다"고 쿨하게 결제하고, 영철은 "제발 제가 내게 해 달라"며 두 손을 싹싹 빈다. 그럼에도 정숙은 "이미 늦었다"면서 카드를 긁고, 찜질방 내 식당에서도 "제가 살 거니까 제 의견 말해도 되냐?"고 한 뒤 거침없이 메뉴를 정한다.핑크빛 기류 속, 두 사람은 찜질방 트레이드 마크인 수건 양머리를 한다. 어느새 정숙과 친밀해진 영철은 "카메라가 많아서 횡설수설하는데 (원래) 이 정도로 말을 많이 하지는 않는다"라고 털어놓는가 하면 "제 별명이 사실 에겐남도 아니고 에겐녀"라며 자폭한다. 또한 그는 "카메라가 도니까 자꾸 말하게 된다"고 카메라를 의식하더니 "(찜질방 손님들이) 저희한테 관심을 안 가져주셔서 감사하다"라는 충격 발언을 한다. 이 모습을 지켜보던 MC 송해나는 "안돼! 불안해!"라고 외치는데 과연 영철의 에겐 모먼트가 정숙에게 어떻게 작용했을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr