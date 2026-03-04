/ 사진제공=넷플릭스

배우 하예린이 외할머니인 배우 손숙에 대해 언급했다.4일 서울시 중구 커뮤니티 하우스 마실에서 넷플릭스 시리즈 '브리저튼 4' 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 하예린이 참여해 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '브리저튼' 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'에서 활약하며 주목받은 한국계 배우 하예린이 소피 역을 맡아 큰 화제를 모았다.하예린은 배우 손숙의 외손녀로도 잘 알려져 있다. 하예린은 외할머니 손숙의 반응에 대해 "특별한 조언을 해주시진 않았다"며 "(브리저튼을) 후배 배우들과 함께 보신 것 같더라. 할머니가 눈이 좋지 않으신데도 '자랑스럽다, 사랑한다'는 문자를 보내주셔서 마음이 따뜻하면서도 짠했다"고 말했다.이어 "오늘 아침에는 작품 속 노출 장면을 보셨다며 '민망하다'고 하시더라. 저는 (노출 장면을)넘겨서 보실 줄 알았는데 다 보셨다고 해서 놀랐다"며 웃었다.하예린이 배우의 길을 꿈꾸게 된 계기 역시 외할머니인 손숙이었다고. 그는 "할머니의 연극을 보고 배우를 꿈꾸게 됐다. 1년에 한 번 정도 한국에 오면 할머니의 연극을 보러 갔는데 1인극에서 베개를 아기처럼 안고 우는 장면이 아직도 또렷하게 기억난다"고 말했다.그러면서 "관객들도 함께 울고 있는 모습을 보면서 '이게 정말 예술의 힘이구나'라고 느꼈다. 결국 인간이 느끼는 감정은 비슷하고, 연극을 통해 위로와 공감을 줄 수 있다는 점이 너무 멋있다고 생각했다"고 덧붙였다.하예린은 "무대 위에 선 할머니를 보면서 '배우라는 직업이 정말 이뤄질 수 있는 일이구나' 하고 영감을 받았던 것 같다"며 "내일도 할머니 연극을 보러 갈 예정이다. 금요일에 한국을 떠나지만 꼭 보러 오라고 하셔서 가려고 한다. 예전과는 또 다른 느낌일 것 같다"고 했다.이어 "오늘 아침에도 다른 촬영장에서 할머니를 뵀다. 예전에는 '손숙의 손녀 하예린'이었는데 요즘은 '하예린의 할머니 손숙'이라고 하시더라"며 "마음이 짠하면서도 행복했다"고 털어놨다끝으로 그는 "할머니는 늘 '이제 미련 없다. 내일 죽어도 괜찮다'고 말씀하신다"고 말해 모두를 웃게했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr