이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

엄마에겐 ‘폭군’ 같은 금쪽이가 오빠 앞에선 순한 양이 된다는 금쪽이의 충격적인 두 얼굴에 오은영 박사가 입을 열었다.16일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '엄마 S.O.S! 예비 중1 딸이 자해를 시도해요'의 두 번째 이야기가 공개됐다.지난주, 극단적인 행동으로 위험한 상황에 놓여 많은 시청자에게 안타까움을 안겼던 금쪽이. 친구 관계에서의 어려움은 물론, 엄마에게 욕설과 폭력적인 행동까지 보이며 충동 조절의 심각성을 드러냈다.금쪽이는 오빠가 준비한 저녁 식사를 함께 나누며, 평소와는 다른 화기애애한 분위기를 보였지만 식사 내내 엄마의 시선과 관심이 오빠에게 집중되자, 금쪽이는 대화에 끼지 못한 채 점점 소외감을 느낀다. 이를 지켜본 오은영 박사는 금쪽이의 행동에 담긴 숨은 감정을 짚으며, 금쪽이가 진심으로 바라고 있는 있는 것에 대해 지적했다.특히 오빠와 단둘이 있을 때 금쪽이는 활짝 웃기도 하며 말 그대로 180도 다른 모습을 보였다. 이어 엄마와 할머니의 대화 장면이 공개됐고, 오 박사는 이 모습을 심각하게 지켜봤다.엄마와 할머니는 대화를 할수록 서로에게 상처가 되는 말을 주고받아 안타까움을 자아냈다. 이에 오 박사는 "엄마도 친정엄마와 불안정한 애착 관계다. 혼란형 애착은 친밀감을 원하면서 동시에 두려움을 느껴 다가갔다 밀어내는 모순이 반복되는 애착 유형이다"고 설명했다.금쪽이 엄마는 "제가 태어나지 말았어야 했다. 제가 많이 들은 말이 '너 때문에 이혼을 못하고 사셨다'였다. 엄마는 '너는 나처럼 살지 마'라고 했는데 제가 이혼을 하고 아이들을 힘들게 키우고 있지 않나"고 토로했다.오 박사는 "양육 패턴은 그대로 대물림된다. 할머니와 엄마의 대화가 참 답답했다. 그리고 금쪽이의 답답함도 이해가 됐다. 모녀는 쌍둥이라고 할 정도로 닮아 있다. 엄마도 불안정 애착이다. 엄마 또한 혼란형 애착이다"고 설명했다. 또 오 박사는 "금쪽이의 마음이 이해가 안 되면 어린 시절을 떠올려 봐라"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr