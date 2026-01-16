"불쾌하다면 죄송" 로몬, 결국 사과했다…손흥민에게 영감 받았다더니 "너무 부담돼" ('오인간')

사진=조준원 기자

배우 로몬이 손흥민을 보고 캐릭터에 영감을 받았다고 밝혔다.16일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(이하 '오인간') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김정권 감독, 배우 김혜윤,로몬이 참석했다.'오인간'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다.로몬은 축구와 자신밖에 모르고, 자만은 있어도 나태는 없는 세계적인 축구선수 강시열로 분한다. 로몬은 롤모델로 어떤 축구 선수를 염두에 뒀냐고 묻자 "너무 대단한 선수분이라 말씀드리고 부담스럽다. 축구 팬분들께 불쾌하시다면 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "손흥민 선수님과 즐라탄 선수의 거침없는 에너지에서 영감을 많이 받은 것 같다"고 말했다.손흥민에게 한마디 해달라는 요청을 받은 로몬은 "너무 부담되는데, 이 영상을 보신다면 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠다. 덕분에 시열이를 만드는데 많은 도움이 됐다. 진심으로 감사드린다"고 전했다.'오늘부터 인간입니다만'은 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr