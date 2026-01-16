그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

/사진 = 사운드트랙-소니 픽쳐스 애니메이션

그룹 코르티스(CORTIS)가 세계적인 제작진이 참여한 신작 애니메이션 OST에 이름을 올렸다.소니 픽쳐스 애니메이션에 따르면 코르티스(마틴·제임스·주훈·성현·건호)는 신작 애니메이션 ‘GOAT’(고트)의 삽입곡 ‘Mention Me’(멘션 미)를 가창한다. 해당 음원은 오는 2월 13일 오후 2시(한국시간) 공개된다.코르티스는 데뷔 5개월 만에 할리우드 대형 제작사의 OST에 참여하며 글로벌 존재감을 입증했다. 이번 OST에는 코르티스 외에도 젤리 롤(Jelly Roll), 브라이언트 반스(Bryant Barnes), 아이라 스타(Ayra Starr) 등 세계적인 아티스트들이 가창자로 참여해 눈길을 끈다.‘GOAT’는 올해 기대작으로 꼽히는 스포츠 액션 코미디 애니메이션이다. ‘제83회 골든글로브 시상식’에서 2관왕을 차지하며 ‘Golden’(골든) 신드롬을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 제작사와 제작진이 다시 한번 의기투합했다. 여기에 미국프로농구(NBA) 스타 스테판 커리(Stephen Curry)가 프로듀서로 참여해 기대감을 더한다.코르티스의 첫 OST 참여곡 ‘Mention Me’에 대한 자세한 정보는 추후 ‘GOAT’ 공식 SNS와 코르티스 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.한편 코르티스는 분야를 넘나드는 글로벌 협업으로 세계 시장에서 입지를 넓히고 있다. 오는 2월 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 ‘NBA 크로스오버 콘서트 시리즈’의 헤드라이너로 초청돼 무대에 오른다. 해당 무대에 서는 K-팝 아티스트는 코르티스가 최초다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr