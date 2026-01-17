"친모 따로 있어" 결국 입 열었다…양희은 딸 해명 "오해 많이 받아" ('아형')

사진제공=JTBC

‘싱어게인4’ TOP7이 보컬 실력에 이어 예능감을 뽐낸다.17일 방송되는 JTBC 예능 ‘아는 형님’에는 ‘싱어게인4’ TOP7 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리, 김예찬이 출연한다. 이들은 생생한 오디션 비하인드부터 숨겨왔던 매력과 예능감을 발산할 예정이다.이날 이오욱은 “밴드 활동을 하면서 온갖 아르바이트를 섭렵했다. 가전제품 판매부터 목욕탕 청소는 물론, 미군 부대에서 컵밥까지 판매했다. 의류 수거 기사로는 3년간 일했다”고 밝힌다. 이어 “1등 상금 3억 원은 부모님 집 마련에 보태드릴 예정”이라며 효심을 드러낸다. 이에 도라도는 “1등이 이오욱으로 발표됐을 때 솔직히 아쉬웠다. 41점 차이로 상금이 3억 원에서 3000만 원이 됐다”라고 유쾌하고 솔직한 준우승 속마음을 전한다.김재민은 “남자 최초 실용음악과 수시 5관왕이다. 모 대학 학과장님이 ‘우리 학교로 오라’며 직접 전화가 왔다. 중고등학교 시절엔 SM에서 캐스팅 연락을 받기도 했다”라며 남다른 일화를 전한다. 슬로울리는 “‘싱어게인4’의 최연소 출연자다. 4라운드를 준비하면서 수능에 임했는데, 다 찍고 하나 정도 맞은 거 같다”라는 솔직한 토크로 형님들을 폭소케 한다. 서도는 “과거 ‘스타킹’의 ‘딸랑 이거’ 코너의 오디션을 본 적 있다”라며 당시 선보였던 소소한 개인기를 재연한다. 이에 현장에 있던 대부분이 곧바로 서도의 개인기를 따라 해 웃음을 자아냈다는 후문이다.규리는 “양희은과 부른 ‘엄마가 딸에게’ 목소리의 주인공이다. 타 프로그램에 ‘양희은 첫째 딸’로 출연하면서 진짜 딸로 오해를 많이 받았는데, 친엄마는 따로 있다”고 어머니 본명을 공개하며 귀여운 해명에 나선다. 김예찬은 “‘싱어게인3’에 도전했을 땐 2라운드까지 올라간 것도 기적이라고 생각했다. 이번 시즌에는 20kg 정도 감량하고 마음을 다잡고 나갔다”라며 TOP7에 올라갈 수 있었던 남다른 마음가짐을 공개한다.‘싱어게인4’ TOP7의 솔직한 비하인드 스토리와 각자가 준비한 개성 넘치는 무대들은 이날 오후 9시 방송되는 ‘아는 형님’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr