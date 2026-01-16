사진=넷플릭스 SNS 캡처

넷플리스 요리 서바이벌 예능 '흑백요리사'가 시즌2가 끝나자마자 시즌3 참가자 모집 소식을 알렸다. 시즌3는 개인전이 아닌 팀전으로 예고됐다.넷플릭스는 16일 공식 SNS에 시즌3 참가자 모집 공지글을 게시했다. 넷플릭스는 "이 재미, 막으실 수 있으시겠어요?"라며 "새로운 맛, 새로운 방식의 요리 전쟁이 시작된다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌3 참가자를 모집합니다. 자세한 내용은 스토리 하이라이트 속 링크를 통해 확인해주세요"라고 적었다.함께 공개된 영상은 '팀전'을 예고한다. '흑백요리사 시즌3 참가자 모집', '이번엔 개인이 아닌 팀의 대결', '각 식당을 대표하는 요리사 4인 1조로 지원 가능(요리 장르 무관)', '우리 식당의 명예를 걸고 펼쳐지는 맛의 대결' 등의 문구가 나온다. 기존에 흑수저와 백수저의 대결 구도, 그리고 결국 홀로 살아남아야 하는 미션이 아닌 시즌3는 '팀의 대결' 구도가 될 것으로 예상된다.네티즌들은 "시즌3 나온다니, 기대된다", "미쳤다", "와우 넷플 돈 많다", "또 어떤 감동을 주실지 기대된다" 등 댓글을 남겼다.'흑백요리사'는 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 흑수저 셰프들과 이를 지키려는스타 셰프 백수저들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. 시즌1에 이어 시즌2도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위를 기록했다.시즌2는 지난 14일 최종회가 공개됐다. 우승자는 시즌1 탈락 후 재도전한 히든 백수저 최강록 셰프였다. 준우승자는 흑수저 '요리괴물' 이하성이었다. 최강록 셰프는 결승 미션 '나를 위한 요리'에서 깨두부를 넣은 국물 요리를 선보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr