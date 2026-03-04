김구라, 이혼한 지 12년이나 됐는데…"헤어진 배우자의 이성과 만남 지켜봐" ('X의사생활')

사진=텐아시아DB

2015년 이혼 후 2020년 재혼한 김구라가 ‘X의 사생활’ MC로 나선다.오는 17일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN ‘X의 사생활’은 이혼한 전 배우자의 일상을 지켜보는 리얼 관찰 프로그램이다. 한때는 누구보다 가까웠지만 이제는 ‘남보다 못한 사이’가 된 두 사람의 거리, 그리고 그 사이에 남아 있는 감정의 결을 들여다보는 ‘이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티’다.본방송에 앞서 공개된 티저는 ‘X를 지켜본다’는 강렬한 콘셉트로 시작됐다. “결혼식 가기 싫어서 울었다”, “숨이 막혀 죽을 것 같았다” 등 과거의 달콤했던 순간과 날 선 이혼의 기억을 교차 편집해 보여주며, 관계의 시작과 끝을 동시에 떠올리게 한다. 이어 화면에는 “이혼한 X의 사생활을 지켜본다면?”이라는 문구가 더해지며 궁금증을 자극한다.특히 X가 새로운 이성을 만나는 장면이 짧게 스쳐 지나가며 긴장감을 높인다. 이를 지켜보는 전 배우자의 복잡한 표정과 교차되는 내레이션은 단순한 관찰 예능을 넘어 감정의 민낯을 들여다볼 것임을 예고한다.MC로 나선 김구라와 장윤정의 모습도 담겼다. 장윤정은 “(이혼한 X의) 일상은 물론이고 새로운 이성과의 만남까지도 지켜볼 수 있다”는 말과 함께 티저 속 장면을 지켜보며 현실적인 조언과 깊이 있는 공감을 더한다. 특히 장윤정은 이혼한 부부의 사연에 “복잡하다, 복잡해”라며 감정이입하기도 한다. 여기에 패널로 합류한 천록담, 정경미 역시 각기 다른 시선으로 상황을 바라보며 프로그램의 입체감을 더한다.티저 말미에는 “헤어진 배우자의 행복을 진심으로 빌어줄 수 있나요?”라는 질문을 던진다. 단순한 호기심을 넘어, 관계의 의미를 다시 생각하게 만든다.제작진은 “달라진 X의 모습을 통해 출연자 스스로는 물론 시청자 역시 자신의 삶과 관계를 돌아보게 될 것”이라며 “이혼율이 급상승한 현대 사회에서 이혼한 이들의 현재를 지켜보며 서로 성장하고 따뜻한 공감을 전할 수 있는 새로운 개념의 리얼리티가 될 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr