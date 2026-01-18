박항서, 결국 급거 귀국했다…축구계 만행에 결단, "싸가지 없어" 폭로 ('뭉찬4')

사진제공=JTBC

박항서 감독이 베트남에서 급거 귀국한다.18일 오후 7시 10분 방송되는 JTBC 스포츠 예능 ‘뭉쳐야 찬다4’(이하 ‘뭉찬4’) 40회에서는 김남일 감독의 ‘싹쓰리UDT’와 구자철 감독의 ‘FC캡틴’이 플레이오프행 마지막 티켓을 건 맞대결을 펼친다. 플레이오프 진출이냐, 팀 해체냐, 양 팀의 운명이 갈릴 승부에 관심이 집중된다.특히 이날 경기장에는 ‘FC캡틴’의 전신 ‘FC파파클로스’를 이끌었던 ‘영원한 파파’ 박항서 감독이 찾아와 ‘FC캡틴’ 선수들과 구자철 감독의 사기를 북돋는다. 박항서의 어쩔 수 없는 구자철 편애에 김남일은 “우리가 안 세월이 있는데 서운하네요”라고 섭섭함을 표출한다. 대선배를 등에 업은 구자철은 입가에 미소가 떠나지 않는다.박항서 감독의 방문에 신난 사람이 또 있었다. 이동국 감독이다. 이동국은 박항서에게 “감독님 나가신 후, 안정환이 아주 날개를 달았다”라고 고자질을 하며 몰아간다. 박항서는 “어쩐지 (안정환 때문에) 동국이 넌 얼굴이 팍 삭았다”라며 위로를 하면서, 본격적으로 안정환을 잡도리하기 시작한다.박항서는 김남일에게 발차기를 하고, 구자철을 저격했던 안정환의 만행을 다 지켜봤다면서 “(나 없는 사이) 정환이가 폭군이 됐다”라면서 기강을 다시 잡는다. 또 대표팀에서 ‘싸가지 없다’ 말을 들었던 안정환의 일화를 폭로해 관심을 끈다. 이에 이동국, 김남일, 구자철 연합은 통쾌한 표정을 지어, 각종 고자질과 디스가 난무한 현장에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr