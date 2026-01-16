사진=유튜브 채널 '한고은'

배우 한고은이 조카들을 위해 직접 인테리어한 방을 공개했다.지난 15일 유튜브 채널 '한고은'에는 '50대 한고은이 중2병 조카들을 하루종일 떠맡으면 벌어지는 일(일일 부모체험)'이라는 제목의 영상이 게시됐다. 이날 제작진은 한고은의 조카들이 미국에서 방문했다는 소식을 듣고 최근 유행하는 간식을 들고 찾아갔다.한고은은 조카들을 소개하며 "요만할 때 봤는데 이만큼 커서 왔다. 사춘기가 왔다"고 말했다. 이어 제작진에게 "너희 방 보여주는 게 어떠냐"고 제안하며 방을 소개했다.앞서 한고은은 가끔 한국을 찾는 조카들을 위해 남편 신영수의 서재를 아이 방으로 개조한 바 있다. 공개된 방은 아늑한 조명 등으로 꾸며져 편안한 분위기를 자아냈다.한고은은 이날 조카들을 돌보게 된 배경도 설명했다. 그는 "동생은 놀러 왔으니까 자유의 시간을 얻어야 하지 않겠냐. 오늘 그녀는 함박웃음을 지으며 아이들을 저희에게 냅다 맡기고 빠른 걸음으로 나갔다"며 일일 육아를 담당하게 됐음을 알렸다.침구류 역시 조카들의 선호를 반영해 준비했다. 한고은은 "저희가 요즘 유행한다는 퐁실퐁실을 준비했는데 취향이 다르다"며 "케이티는 100% 면으로 된 면으로 골랐고 알리샤는 극세사를 좋아한다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr