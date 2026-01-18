사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

방송인 덱스와 그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 예능 '마니또 클럽'에 출연한다.다음 달 1일 방송되는 MBC 새 예능 '마니또 클럽'이 첫 티저 영상을 공개하며, 선물을 전달해야 하는 출연진들의 첫 마니또를 예고했다.'마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한, 언더커버 선물 버라이어티다. 출연진은 무작위로 마니또 관계를 부여받고 정체를 끝까지 숨긴 상태에서 선물을 전달해야 한다.공개된 1차 티저 영상에는 "당신은 마니또 클럽에 초대됐습니다"라는 멘트와 함께 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 첫 마니또 활동에 몰입한 모습이 담겨 눈길을 끈다. 노홍철은 "궁금하다. 내 마니또는 누가 될까"라며 주변을 살피고, 덱스는 "나 어떤 선물 받을까?"라며 선물에 대한 호기심을 드러낸다. 훈훈한 선물을 기대했던 분위기도 잠시, 예고 없이 닥친 긴박한 상황에 출연진들은 놀라는 모습을 보인다.이어 '절대 정체를 들키지 말 것'이라는 규칙을 부여받은 출연진들은 마니또에게 자신의 정체를 숨긴 채 추격전을 시작한다. 운전대를 잡은 제니는 선물을 전달하기 위해 "지금 당장 출발해야 해요!"라며 무대에서와 180도 다른 모습을 보이고, 덱스 또한 "지금 당장 차에 타! 뛰실 수 있죠?"라고 외치며 작전사령관 같은 모습을 예고한다.'마니또 클럽'은 2월 1일 오후 6시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr