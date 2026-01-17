사진=텐아시아DB

'태계일주4'에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 선언했던 웹툰작가 기안84가 '극한84'에서 부담감을 토로한다.오는 18일 방송되는 MBC 예능 '극한84' 8회에서는 북극 마라톤을 하루 앞둔 극한크루의 코스 사전 답사 현장이 공개될 예정이다. 러셀 빙하를 따라 펼쳐진 상상을 뛰어넘는 난도의 주로는 극한크루를 단숨에 압도하며 긴장감을 더한다.이날 방송에서 북극 마라톤을 하루 앞둔 러너들은 안전을 위해 빙하 코스 예행연습에 나선다. 주로에 도착해 아름다운 북극의 대자연을 감상하는 것도 잠시, 기안84는 아이젠을 신고 주로를 직접 밟아본 뒤 "여긴 얼음 지옥"이라며 북극이 가진 위력을 체감한다. 뼛속까지 파고드는 찬바람과 끝없이 이어지는 경사는 대회가 시작되기도 전에 극한크루를 긴장하게 한다.이어 아이젠을 착용하지 않으면 한 발짝도 내딛기 힘든 빙판길은 물론, 로프를 잡지 않으면 오를 수 없는 급경사 구간까지 등장하며 모두를 당황하게 한다. 로프를 잡고 급경사를 올라가는 연습을 하던 극한크루는 "이게 어떻게 마라톤이야!"라며 실성한 듯 헛웃음을 보인다. 기안84는 "이때부터 무서웠다"라며 호락호락하지 않은 북극의 현실에 부담감이 한층 짙어진 모습을 보인다.한편 에이스 권화운에게 예상치 못한 위기가 닥친다. 빙판 구간에서 중심을 잡지 못하고 계속해서 미끄러지며 보는 이들마저 당황하게 한 것. 언제나 자신감 넘치던 에이스가 흔들리자 기안84와 강남도 걱정을 감추지 못한다. 결국 권화운은 "전 세계에서 제일 극한이다. 빙하가 제일 무섭고 긴장된다"라고 고백한다.'극한84' 8회는 18일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr