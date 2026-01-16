사진=이종석 SNS

배우 이종석이 세월의 흐름을 체감했다.이종석은 16일 자신의 인스타그램에 "시간이 빠르다🫨"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이종석이 자신의 일상을 틈틈이 기록한 모습. 특히 그의 핸드폰 뒷면에는 노란색 병아리로 추정되는 그립톡이 붙어 있어 눈길을 끌었다.현재 이종석과 공개 연애 중인 가수 아이유의 인스타그램 프로필이 노란색 병아리 캐릭터 트위티다.한편 이종석은 2022년 12월부터 아이유와 핑크빛 분위기를 이어가고 있다. 이종석은 올해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'로 대중들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr