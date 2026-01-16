사진=SBS

'오늘부터 인간입니다만'이 드디어 출격한다.오늘(16일) 첫 방송 되는 '오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다. 이제껏 본 적 없는 새로운 구미호 세계관 위로, 현실과 상상을 넘나드는 유쾌하고 재기발랄한 이야기를 펼쳐낸다. 이에 오랜 기다림 끝에 시청자들과의 만남을 앞두고 미리 보는 관전 포인트를 공개한다.2026년 SBS 금토 드라마의 포문을 여는 '오늘부터 인간입니다만'은 글로벌 흥행을 이끈 '귀궁' '마이데몬'에 이은 SBS 표 K-판타지 로맨스물로도 기대를 모으고 있다. 악신 이무기에 빙의된 검서관과 영매의 운명을 거부하는 무녀의 육신 쟁탈 판타지 로코 '귀궁'부터 악마 같은 재벌 상속녀와 능력을 잃어버린 악마의 계약 결혼을 그린 '마이데몬'까지, 현실의 인간과 초월적 존재의 만남이라는 독특한 설정은 특별한 재미를 선사하며 시청자들을 매료시켰다.'오늘부터 인간입니다만' 역시 'MZ 구미호' 은호(김혜윤 분)와 '월클 축구스타' 강시열(로몬 분)의 기묘하고 설레는 로맨스를 예고한다. 박찬영·조아영 작가는 "첫 회에서는 소년 강시열이 구미호 은호와 어떻게 '혐관'으로 얽히게 되는지 지켜봐 주시면 좋을 것 같다. 은호와 강시열의 티격태격, 알콩달콩, 싸우다가 정드는 이야기를 부디 재미있게 즐겨 주시길 바란다"라고 관전 포인트를 짚었다. '혐관'으로 만나 '운명'으로 얽히고, 마침내 서로의 '구원'이 되기까지 이들이 써 내려갈 이야기에 귀추가 주목된다.김정권 감독은 "인간이 되기 싫은 구미호"를 관전 포인트로 꼽으며, "보통의 이야기는 '되고 싶다'에서 시작되지만, '오늘부터 인간입니다만'은 정반대"라고 말했다. 그의 설명처럼 그동안 수많은 콘텐츠에서 '구미호'는 인간이 되고 싶은 존재였지만, 극 중 은호는 그들과 전혀 다른 욕망을 가지고 있다. 특별한 자신의 존재에 너무도 만족한 나머지 평범한 인간이 될 생각 따위는 조금도 없고, 행여나 인간이 될까 봐 작은 선행은 삼가고 소소한 악행을 습관화하며 살아간다. 무엇보다 수백 년 동안 쌓아온 은호의 도력은 돈벌이 수단이 된다. 인간에게 대가를 받고 소원을 들어주는 것이다. 이처럼 익숙함에 새로움을 더해 재탄생한 'MZ 구미호' 은호는 공포와 경계의 대상이 아닌, 인간미 넘치는 친근한 면모로 현실 공감을 불어넣을 예정이다.구미호와 인간의 신묘한 케미스트리를 완성할 김혜윤, 로몬의 만남은 그 자체로도 드라마 팬들의 기다림을 설레게 한다. 김혜윤은 인간이 되고 싶지 않은 MZ 구미호 '은호' 역으로 1년 8개월 만에 시청자들과 만난다. 특유의 귀엽고 사랑스러운 매력으로 'K-구미호' 계보를 이어갈 김혜윤의 연기 변신이 기대된다. 2024년 ';선재 업고 튀어'를 통해 변우석과 핑크빛을 그렸던 김혜윤은 새 캐릭터에 관해 "이제껏 본 적 없는 색다른 'MZ 구미호'로 인사를 드리게 됐다. 다양하고 화려한 스타일, 은호와 강시열의 관계 변화를 집중해서 봐주시면 좋겠다. 은호의 예측 불가한 미래도 궁금하게 지켜봐 주시면 감사하겠다"라고 관전 포인트와 함께 시청을 독려했다.로몬은 자만은 있어도 나태는 없는 세계적인 축구선수 '강시열' 역으로 본격 로맨틱 코미디 도전에 나선다. 한층 물오른 연기력과 성숙한 매력으로 대세 행보를 이어갈 전망이다. 로몬은 "분명히 웃음과 설렘도 있지만, 어느 순간 마음에 남는 감정이 있는 작품"이라며 "마지막 회가 끝났을 때는 사랑, 관계 등에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수 있기를 바란다"라고 애정 어린 바람을 전했다.'오늘부터 인간입니다만'은 오늘(16일) 밤 9시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr