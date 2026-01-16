[사진 = TV CHOSUN '미스트롯4' 방송 캡처]

가수 김연자가 '미스트롯4'를 풍성하게 채웠다.김연자는 지난 15일 방송된 TV CHOSUN '미스트롯4'에 심사위원으로 출연해 1:1 데스매치를 함께했다.'미스트롯' 시리즈 대표 마스터로서 김연자는 이날 따뜻한 심사평과 다양한 리액션을 선보였다. 특히 김연자는 길려원, 정혜린의 대결을 보고 "멋있는 트로트 가수가 될 것 같다. 파이팅 하자"라고 격려해 훈훈함을 자아냈다.또, 김연자는 정혜린에 대해 "노래를 디자인한다. 가사와 가사 사이를 미묘하게 밀당하는 게 매력적이다. 현역답게 잘 불러줬다"라고, 길려원에 대해서는 "노래를 듣고 깜짝 놀랐다. 한 음 한 음 다 짚고 넘어가고, 군더더기 없이 예쁘게 꺾는다"라고 칭찬했다.김연자는 어른스러운 응원뿐만 아니라 전문적인 심사평으로 매 회차 참가자들에게 현실적인 도움을 주고 있다.한편, 김연자는 50년 넘게 파워풀한 라이브와 에너지를 선보이는 자타공인 트로트 여왕이다. 지난해 '쑥덕쿵 Remix', 영탁과 함께한 '주시고 (Juicy Go)' 등을 성공적으로 발매했다. 또한, 대전경찰청 홍보대사로 위촉되면서 보이스피싱 범죄 예방송 ‘112파티’를 가창하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr