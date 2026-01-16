/ 사진=텐아시아 DB

가수 이미주와 김희철이 핑크빛 호흡을 보인다.KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 296회는 ‘이별 어디까지 해봤니? 별별 이별 힛-트쏭’을 주제로 꾸며진다.이날 방송에서는 스페이스A의 ‘배신의 계절’이 소개된다. 2.5집 타이틀곡인 ‘배신의 계절’은 당시 유행하던 테크노 멜로디 위에 이별의 분노와 상처를 강렬한 가사와 퍼포먼스로 풀어내며 큰 사랑을 받은 곡이다. 특히 ‘배신형 이별’을 대표하는 노래로, 바람의 상대가 친구였다는 충격적인 가사가 전해지며 스튜디오를 술렁이게 한다.한 결혼 정보 업체의 조사 결과도 함께 공개된다. 조사에 따르면 실제 이별 과정에서 가장 황당한 상황으로는 ‘잘 만나다가 갑작스럽게 이별을 통보받는 경우’가 43.8%, ‘내 지인과 바람피우거나 환승하는 경우’가 35.1%로 나타나 공감을 자아낸다.이에 김희철은 “만약 내가 너랑 사귀고 있는데 갑자기 헤어지자고 했어. 그런데 알고 보니 네 친구 영지에게 고백해서 바람이 난 거라면, 누가 더 나쁜 놈이냐”며 극단적인 상황을 가정해 질문을 던진다. 이를 들은 이미주는 “영지가 나한테 말을 안 하면 미친 거지! 흔들린다는 말 정도는 했어야 되는 거야”며 과몰입해 분노를 터뜨린다.김희철이 “실제로 그런 게 아니니 오해하지 말라”고 수습에 나서지만, 이미주는 끝내 “영지야, 오늘 나한테 문자해”라고 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만든다.오늘 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 296회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr