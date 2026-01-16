최강록 셰프/사진=정호영 셰프 SNS

셰프 정호영이 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2') 우승자인 셰프 최강록의 모자 벗은 사진을 게시한 데 대해 공개 사과했다.지난 14일 정호영은 자신의 SNS 계정을 통해 "최강록 셰프와는 오사카 츠지조리사전문학교의 선후배 사이"라며 최강록과 함께 촬영한 사진을 게재했다.정호영은 "평소에도 요리에 대한 자세나 손님에 대한 마음가짐도 정말 훌륭한 요리사라고 생각해왔다"며 "마지막 회를 보면서 저도 모르게 감동의 눈물을 흘렸다"고 존경심을 표했다.이어 "최강록 셰프의 우승을 진심으로 축하하고 응원한다"면서도 "강록아 더 친하게 지내자. 어제 모자 벗은 사진은 미안하다"라고 덧붙였다.앞서 정호영은 최강록이 모자를 착용하지 않은 모습을 공개해 이목을 끈 바 있다. 최강록은 과거 한 예능 프로그램에 출연해 "모자를 쓰는 이유가 머리숱이 없어서냐"는 질문을 받고 "제 별명이 원래 대머리 독수리다"라고 답하며 탈모 사실을 밝힌 적이 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr