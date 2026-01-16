사진=텐아시아DB

2020년 이혼 조정이 합의됐다고 알려진 안재현이 임장에 나섰다.15일(목) 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 '30대 싱글남' 의뢰인을 위한 특별한 임장이 펼쳐졌다.이날 방송은 30대 싱글남 의뢰인 특집으로, 의뢰인의 로망 하우스를 찾기 위해 서울로 임장을 나섰다. 30대의 끝자락에 선 '끝써티' 39세 돌싱 배우 안재현과 자칭 '영포티' 싱글남 김대호가 나서 다양한 싱글남들의 집을 직접 방문하며 각기 다른 로망과 현실을 비교했다. 또한, '나는 솔로' 24기이자 전 유도 국가대표 선수 영철이 의뢰인으로 등장해 이목을 집중시켰다.첫 번째로 찾아간 곳은 키친웨어 디자인 디렉터의 집으로 30대 싱글남의 취향이 듬뿍 반영된 집이었다. 거실 한편 직접 제작한 테라리움과 2층 공간을 가득 채운 온실이 공개되며 모두의 부러움을 샀다. 전세가 1억 원대의 35년 된 평범한 다가구 주택을 천만 원대 비용으로 셀프 인테리어 했다는 사실도 공개됐다.두 번째 임장지는 자취 생활의 현실을 100% 반영한 집이었다. 집 안 곳곳에 놓인 분리수거 물품과 바구니 없이 쌓인 빨랫감, 겨울철 거실에 아직 놓여있는 선풍기까지 생활감 넘치는 풍경이 공개됐다. 이어 거실을 둘러보던 두 사람은 가지각색으로 놓인 물건들을 보며 싱글남 집주인의 현실적인 아침 루틴을 재현해 웃음을 더했다. .임장 도중 의뢰인 영철이 직접 등장해 이목을 집중시켰다. 그는 현재 수원시 옥탑방에서 1년 넘게 거주 중이라고 밝히며, 옥상 홈짐과 캠핑 공간을 소개했다. 이어 "옥탑 로망의 유효 기간은 사실 2개월"이라고 전하며 현실적인 소감을 덧붙였다. 영철은 송파구에 위치한 유도장으로 출퇴근하고 있어 '서울'에 위치한 집, 그리고 취미 생활을 위한 '최소 방 2개'를 의뢰 조건으로 제시했다.이후 영철의 다마스를 타고 도착한 임장지는 한강뷰로 유명한 '성수 3대장 아파트'였다. 거실에 들어서자마자 한강과 남산타워가 한눈에 들어오는 탁 트인 뷰가 펼쳐지며 감탄을 자아냈다. 임장 후 월세가를 들은 영철이 긍정적인 반응을 보이자, 김대호는 이를 국밥 그릇 수로 환산해 설명하는 등 현실적인 조언을 건네며 '꼰대호'다운 면모를 드러냈다.마지막으로 산자락 아래 위치한 30대 싱글남이 매매한 단독 주택을 임장했다. 집주인의 취향대로 꾸며진 따뜻한 우드 톤 인테리어와 감각적인 오브제들이 소개됐으며, 이어 진정한 맨케이브라 할 수 있는 숨겨진 지하 벙커 공간도 공개돼 싱글남들의 부러움을 샀다. 집주인은 인터뷰에서 단독주택의 매력은 주인과 함께 나이 들어가는 것이라고 밝혀 깊은 인상을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr