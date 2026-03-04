/ 사진제공=넷플릭스

배우 손숙의 외손녀로 알려진 하예린이 인종 차별 논란에 대해 생각을 밝혔다.4일 서울시 중구 커뮤니티 하우스 마실에서 넷플릭스 시리즈 '브리저튼 4' 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 하예린이 참여해 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '브리저튼' 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 ‘은빛 드레스의 여인’과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'에서 활약하며 주목받은 한국계 배우 하예린이 소피 역을 맡아 큰 화제를 모았다.'브리저튼' 시즌4는 동양계 배우 하예린이 여성 주연으로 발탁되며 관심을 모았다. 다만 공개 전후 일부 팬들은 단체 프로모션에서 하예린의 비중이 적거나 빠진 사례를 두고 인종 차별이 아니냐며 지적하기도 했다.이에 대해 하예린은 "그런 코멘트들을 봤다"며 "하지만 현장에 있었을 때 인종 차별적이거나 차별이라고 느낀 적은 없었다"고 선을 그었다.다만 일부 세부적인 부분에서 아쉬움이 있었을 수는 있다고 했다. 그는 "디테일이 간과된 점은 있지 않았나 싶다. 그렇다고 의도적이었다고 생각하지는 않는다"며 "사람들이 왜 그런 식으로 반응했는지 이해되는 지점도 있다"고 설명했다.이어 "이런 순간들이 오히려 그런 디테일을 이해하고 배울 수 있는 기회가 될 수 있다고 생각한다"며 "다만 이런 논쟁이 지나친 비난이나 혐오로 이어지지는 않았으면 하는 마음"이라고 덧붙였다.또 하예린은 할리우드에서 동양계 배우를 바라보는 인식의 변화도 체감하고 있다며 "분명 변화가 있다고 느낀다"며 "유색인종 배우들에게 어떤 식으로 대하고 대화를 나누는지, 태도 자체가 달라졌다고 느낀다"고 말했다.이어 그는 "특히 오디션 기회가 늘었다는 점에서 변화를 크게 느꼈다"며 "주연이 아니더라도 조연이나 작은 역할이라도 동양인 배우에게 오디션 기회가 주어지는 것 자체만으로도 많이 달라졌다고 느낀다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr