SNS

방송인 장영란이 지인의 결혼식에 참석했다.최근 장영란은 자신의 계정에 "날이 따뜻하니💖 다들 나들이 가시나봐요😍😆 한시간전에 나왔는데도😭 차가 느므느므 막히네요😭 늦을까 마음이 #콩딱콩딱🙊 전 제 헤어샘 결혼식 가는길이에요💕곰방 갈께 기다료😘 헤메코 제가 해봤는데✌🏻 얼추 괜찮나요?😅💕 이쁜척 셀카로 점검😍😂 날씨 만큼이나 마음도 따뜻한 날들 되세요😘💕"라고 적었다.공개된 사진 속 장영란은 차 안에서 셀카를 찍는 모습. 스스로 헤어와 메이크업을 한 모습을 자랑하고 있다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 또 남편 한창 씨와 공동 명의로 성동구 성수동에 위치한 고급 주상복합 단지 '갤러리아 포레'의 한 세대를 94억 5000만 원에 매입했다. 장영란 부부는 현재 양천구 목동에 위치한 현대하이페리온 아파트에서 거주 중인 것으로 알려져 있다. 해당 아파트는 65평형 기준 최근 실거래가가 약 30억 원에 달한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr