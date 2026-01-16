사진='나솔사계' 캡처

사진='나솔사계' 캡처

사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 용담과 국화가 한 남자, 경수를 두고 기싸움을 벌였다.지난 15일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 첫 데이트 후 혼란에 빠진 골싱 특집의 로맨스가 펼쳐졌다.이날 28기 영수는 미리 챙겨온 커피머신을 세팅하고 된장찌개까지 끓여 아침을 준비했다. 22기 영수-장미는 대화를 나누다 같은 종교에 같은 교회 출신이라는 공통점을 확인하고는 놀라워했다. 26기 경수는 용담에게 "어제 주신 안대 덕분에 눈이 괜찮아졌다"며 "이따 고기 많이 먹어야 한다"고 데이트 기회가 있다면 용담을 선택하겠다고 귀띔했다.든든한 아침 식사를 즐기던 남녀 출연자들은 26기 경수의 동안을 주제로 대화를 나눴다. 이때 국화는 "두 분(26기 경수, 22기 영수)이 너무 동안이라 (사귀어도) 괜찮을 거 같다고 인터뷰했다"고 어필했다. 국화의 말에 용기를 얻은 22기 영수는 "지금 호감 있는 사람이 몇 분 있으시냐?"라고 물었다가 국화의 '호감남 라인업'에 자신이 있다는 것을 확인하자 곧장 국화에게 1:1 대화를 신청했다. 두 사람의 모습을 지켜보던 미스터 킴은 "의식은 되지만 티를 내지 않으려 했다"며 조용히 견제했다.골싱 민박은 남녀 동시 선택으로 전반 데이트는 여자, 후반 데이트는 남자의 선택으로 결정하기로 했다. 튤립은 국화에게 확고해 보이는 미스터 킴 대신 22기 상철을 선택해 파란을 일으켰다. 국화 역시 대화를 해보고 싶었던 상대인 26기 경수를 택했다. 백합은 이변 없이 22기 상철을 선택했고, 용담도 모두의 예상대로 26기 경수 옆에 섰다. 장미는 22기 영수를 택했고, 이로써 미스터 킴과 28기 영수가 나란히 0표가 됐다.미스터 킴은 자신의 0순위 국화의 픽을 받은 26기 경수에게 "누가 왔을 때 더 좋았냐?"고 속마음을 캐물었다. 26기 경수는 "잘 모르겠다"고 답했다. 용담은 자신의 방에 놀러 온 국화에게 "전 처음부터 26기 경수 님이었다"며 "미스터 킴 님이 마음에 없는 건 아니죠?"라고 물었다. 국화는 "또 데이트하면 굳어지는 이미지가 부담스럽고, 다른 사람이랑도 데이트하고 싶으니까"라고 속내를 밝혔다. 그러자 용담은 "왜요? 연달아 선택하면 좋지?"라고 말해 두 사람 사이에 팽팽한 신경전이 펼쳐졌다. 국화 역시 지지 않고 "그러면 22기 상철을 연달아 선택하지 그랬냐"고 말해 긴장감 있는 분위기를 조성했다.이어진 예고편에서는 22기 영수가 "('나는 SOLO') 22기에 장미 님이 나왔으면 장미 님한테 대화 신청을 했을 것"이라고 어필하는 모습이 포착됐다. 이에 26기 경수가 "미스터 킴 님은 본인이 하고 싶은 걸 계속하시라"며 견제해 더욱 화끈해질 로맨스 대전을 기대케 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr