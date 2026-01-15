사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 옥순과 영호의 달달한 일상이 공개된 가운데 옥순 딸이 갑자기 울음을 터트려 영호가 난감해 했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '생일날 28기 옥순 딸이 눈물을 흘린 사연은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 옥순과 영호가 옥순의 딸 생일을 위해 분주하게 움직였다. 영호가 무언가를 열심히 하자 제작진은 영호에게 뭘 하는 중이냐고 물었다. 영호는 "생일 선물을 준비했는데 들고 오다가 포장지가 좀 찢어져서 보수 작업을 하려고 한다"고 했다.영호는 선물을 들어보이며 "초등학교에 입학하는 데 마음에 들어했던 책가방을 준비했다"며 "기분이 가라앉을 때 주면 감동이 덜 할 수 있다"고 하면서 살뜰한 모습을 보였다. 이후 옥순 딸의 생일 선물 개봉 시간과 케이크 만드는 시간이 됐다.여기서도 영호는 옥순의 딸을 친딸 처럼 챙기며 진심으로 생일을 축하해줬다. 하지만 이때 옥순이 갑자기 딸에게 일기 써야 하는 것 아니냐고 했고 딸은 가라앉은 기분으로 일기 등 숙제를 챙기다가 눈물을 흘리고 말았다. 영호는 안절부절 못하며 좌불안석인 모습을 보였다.옥순은 우는 딸에게 혼자만의 시간을 가지라며 시간을 줬다. 영호는 머쓱하게 소파에 앉았고 이를 본 제작진은 영호에게 "아이가 왜 그런 것 같냐"고 했다. 영호는 "알다가도 모르겠다"고 했다. 옥순은 "이런 일이 종종있는데 그러면 모르면 왜그래 이렇게 할 수도 있는데 그냥 옆에서 아는 척하고 가만히 있는다"고 하며 자신의 육아방법을 전해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr