그룹 포미닛 출신 허가윤이 친오빠를 떠나보낸 뒤 겪었던 상실감을 고백했다.14일 '세바시 강연' 채널에는 "새 물건은 뜯지도 못하고... 오빠의 유품을 정리하며 오열한 사연”이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 허가윤은 "꼭두새벽에 엄마에게 전화가 왔는데, 오빠가 갑자기 세상을 떠났다는 말을 들었다"며 당시를 떠올렸다.허가윤의 친오빠는 2020년 세상을 떠났다. 그는 "오빠는 의료 회사에 다녔는데 일이 정말 많고 바빴다. 가끔씩 가족 외식을 해도 밥만 먹고 바로 가는 날이 많았다"며 "오빠는 '돈을 모으면 독립해 보고 싶다', '여행을 가고 싶다'는 말을 많이 했다"며 결국 독립을 한지 얼마 안 됐을 때 그런 일이 생겼다고.더욱 안타까웠던 것은 "유품을 정리하는데 온통 새것이었다. 가전제품도 새 거였고 새로 산 자전자기기들도 포장지 그대로 (뜯지도 못하고) 있었다. 이걸 다 사용하지 못하고 떠났다는 게 너무 마음이 아팠다"며 "유품 정리를 하면서 '인생 진짜 허무하다'는 생각을 정말 많이 했다"고 떠올렸다.그는 "그래서 결심했다. '내가 당장 내일 죽어도 후회 없이 살자. 나의 성공과 명예가 아니라 행복을 위해 살아보자'고. 그 생각들이 큰 고민 없이 발리로 나를 떠날 수 있게 했다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr