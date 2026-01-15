이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'ENA 이엔에이'

'나는 솔로' 29기 영숙이 영식에 사이다 일침을 날려 화제를 모으고 있다.15일 ENA 이엔에이 채널에는 "속 시원한 영숙의 참교육! 영식에게 꼭 필요했던 인생 선배의 쓴소리"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에는 14일 방송된 ENA·SBS 플러스 '나는 솔로'(나는 SOLO)의 슈퍼 데이트권 이후 영숙과 영식이 대화를 하는 장면이 담겼다.영식은 현숙을 불러내 "불편하냐"고 물었고, 현숙도 "불편하다기보다는 할 말이 없다"고 단호하게 선을 그었다. 영식도 "나도 뭐 할 말은 없는데.. 막 그렇게 눈을 부라릴 정도로 불편하냐"고 다시 물었다.결국 영식은 솔직하게 태도를 보이지 못해 현숙에 직언을 듣고 말았다. 현숙은 "영식님과 대화의 결이 정말 안 맞는 것 같다"고 거듭 거절 의사를 표했다. 이어 영식은 영숙을 불러냈고, 영숙에게 "영숙님하고 갈등이 생겼다. 내가 영숙님을 애초에 너무 생각을 안 했다"며 영숙에게도 갑자기 관심을 보였다.끝까지 영식의 이야기를 듣고 영숙은 "너 빌런이야? 정신 차려 진짜. 여기저기 다 들쑤시지 말고"고 일침을 날렸다. 영식은 "여러 사람 알아보지 못한 게 아쉽다"고 얘기했고, 영숙은 "왜 이 사람 저 사람한테 가서 사람들 입에 오르락내리락하게 만들냐. 너무 솔직한 건 이기적일 수 있다. 가끔은 참는 방법도 알아야 하는데 넌 지금 그걸 모른다"며 진심 어린 충고를 건넸다.해당 영상은 조회수 49만을 기록했고, 댓글은 3천개 이상으로 폭발적인 반응을 보이고 있다. 네티즌들은 "최고의 사이다 명강의", "영숙이 교수님인 이유", "나는 솔로 보면서 멋있다고 생각한 것 처음이다", "역대 최고 명장면이다" 등의 공감 반응이 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr