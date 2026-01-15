이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

방송인 서장훈이 딸에게 끊임없이 하소연하는 '행실부부' 아내에게 일침을 날렸다.15일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 행실 부부의 남은 사연이 공개됐다.이날 방송에서 행실 부부의 아내는 16살 막내딸 앞에서 남편에 대한 욕을 했고, 하소연을 멈추지 않았다. 딸은 "엄마 말투가 이미 '나 누구랑 싸우고 왔어'라고 느껴졌다"며 화난 엄마의 눈치를 봤다.그때 행실 부부의 남편도 귀가를 했고, 이들 부부는 부엌에서 끊임없이 다퉜다. 막내딸은 고스란히 싸움을 듣고 있었고, 행실 부부는 "딸이 듣고 있는 지 몰랐다"고 서슴없이 말했다.이에 서장훈은 "철 없는 사람들이다"고 허탈한 웃음을 보였다. 심지어 행실부부는 막내딸 앞에서 해서는 안 될 이야기까지 꺼냈다. 남편은 딸에게 "모텔 가면 더블 침대 있지"며 아내 모텔 동침 사건을 설명했다.아내는 "그걸 애한테 왜 얘기하냐"며 남편과 싸웠고, 심지어 아내는 "어떤 내용을 들었냐"며 딸을 다그치기도 했다. 이에 MC 박하선은 "아 진짜, 사춘기 딸한테 저걸 왜 얘기하냐"고 황당해했고, 진태현도 보다 못해 "물어보지마!"며 분노했다.딸은 제작진과의 인터뷰에서 "저는 그냥 이 상황이 익숙해졌다"고 말해 안타까움을 안겼고, 남편이 집을 나가자 아내는 딸을 앉혀 놓고 하소연을 멈추지 않았다. 결국 서장훈은 "얘가 감정 쓰레기통이냐. 둘 다 미쳤나 봐. 24살에 첫째를 낳아놓고, 20년이 지나도 20살짜리 엄마같다"고 일침했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr