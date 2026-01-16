모델 야노시호의 유튜브 일상 콘텐츠를 통해 자연스럽게 드러난 관리 루틴이 주목받고 있다. 화려한 연출 대신 실제 생활 속 습관이 담기며 진정성을 더했다.
야노시호는 평소 하루를 마무리할 때 중요한 요소 중 하나로 구강 관리를 꼽는다. 추성훈과 결혼 17년 차에 접어든 지금도 부부 사이의 ‘아침 매너’를 중요하게 여기며, 입냄새 관리를 일상의 기본 예절로 인식한다고.
그가 사용하는 티타드 치약은 자기 전 양치 후 8시간이 지나도 개운함이 유지되는 것이 특징이다. 야노시호는 자신의 유튜브 영상을 통해 실제 오랜 사용감이 느껴지는 제품을 직접 보여주며, “사람을 만나거나 미팅을 하는 일이 많아서 입냄새 관리에 더욱 신경 쓰게 된다”며 관리 루틴 중 하나로 자연스럽게 소개했다. 특히 딸 사랑이도 함께 사용하는 제품인 만큼 성분을 꼼꼼히 고려했다고 설명했다. 해당 제품은 투명·무색소의 비건 치약으로, 우려 성분을 배제해 온 가족이 함께 사용해도 부담이 적으며 영국 비건협회 인증을 받은 것으로 알려졌다.
자극적인 민트향 대신 부드럽고 깔끔한 사용감, 맵지 않은 개운함으로 입냄새 관리를 위해 촬영을 앞둔 많은 셀럽들이 사용하는 치약으로 입소문을 타고 있다. 야노시호의 관리 루틴은 거창한 비법보다, 일상 속 작은 습관과 배려가 이미지 관리의 핵심임을 보여준다.
