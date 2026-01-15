사진=디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'

'메이드 인 코리아'가 시즌1의 막을 내린 가운데, 배우 현빈이 연기 호평을 받고 있다.지난 14일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 6회(최종회)가 공개되면서 시즌1의 막을 내렸다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈 분)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성 분)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 그린다.특히 이번 시즌을 두고 현빈을 향한 "연기 죽이네", "이번에 현빈이라는 배우 다시 봄" 등의 호평이 다수를 차지했다.이날 마지막 회가 공개된 후 구독자들은 뜨거운 반응을 보이고 있다. 일부 시청자들은 "마침내 한국이 만든 시리즈물에서 히치콕이 연상되는 수준 높은 연출이 나왔습니다", "세련된 한국형 느와르에 감탄합니다" 등의 후기를 남기며 우민호 감독의 연출력을 극찬했다.완성도 높았던 시즌 1은 다음 시즌에 대한 기대감을 벌써부터 높였다. 누리꾼들은 "다음 시즌은 어떻게 담았을까 궁금하다", "정주행 가즈아! 시즌 2까지 n차 시청" 등의 반응을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr